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Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка

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Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 1
Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 2
Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 3
Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
The Lost Sessions From The Netherlands
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 1
  • Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 2
  • Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 3
  • Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 
Начислим 342 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка
10 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fondamenta
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fondamenta
Barcode
[3516628409516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
The Lost Sessions From The Netherlands
Жанр
Jazz
Трек-лист
Discover Who I Am, The Music Played, Winchester In Apple Blossom Time, Who Knows Why, Sammy, Bye Bye Country Boy, Raindrops Keep Falling On My Head, Sweet Georgie Fame, You Have Lived In Autumn, B10 Both Sides Now, B11 Winchester In Apple Blossom Time, B12 Bring All Your Love Along
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Lost Recordings
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир музыки с виниловой пластинкой Blossom Dearie The Lost Sessions From The Netherlands. Этот ограниченный выпуск на одном виниле представляет собой коллекцию потерянных записей выдающейся певицы и пианистки Блоссом Дири, записанных в Нидерландах. Этот альбом погружает слушателей в атмосферу утонченной и изысканной музыки, исполненной с неповторимым шармом и талантом Блоссом Дири. Ее удивительный голос и мастерство игры на фортепиано создают удивительное сочетание звуков, которые призваны захватить души ценителей музыки. Купить виниловую пластинку The Lost Sessions From The Netherlands от Blossom Dearie - значит обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров и погрузиться в мир утонченных мелодий и живого исполнения. Насладитесь неповторимым звучанием альбома, который приносит вам музыку на грани искусства и вдохновения.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fondamenta
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fondamenta
Barcode
[3516628409516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
The Lost Sessions From The Netherlands
Жанр
Jazz
Трек-лист
Discover Who I Am, The Music Played, Winchester In Apple Blossom Time, Who Knows Why, Sammy, Bye Bye Country Boy, Raindrops Keep Falling On My Head, Sweet Georgie Fame, You Have Lived In Autumn, B10 Both Sides Now, B11 Winchester In Apple Blossom Time, B12 Bring All Your Love Along
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Lost Recordings
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в уникальный мир музыки с виниловой пластинкой Blossom Dearie The Lost Sessions From The Netherlands. Этот ограниченный выпуск на одном виниле представляет собой коллекцию потерянных записей выдающейся певицы и пианистки Блоссом Дири, записанных в Нидерландах. Этот альбом погружает слушателей в атмосферу утонченной и изысканной музыки, исполненной с неповторимым шармом и талантом Блоссом Дири. Ее удивительный голос и мастерство игры на фортепиано создают удивительное сочетание звуков, которые призваны захватить души ценителей музыки. Купить виниловую пластинку The Lost Sessions From The Netherlands от Blossom Dearie - значит обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров и погрузиться в мир утонченных мелодий и живого исполнения. Насладитесь неповторимым звучанием альбома, который приносит вам музыку на грани искусства и вдохновения.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogue) (3516628409516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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