Top.Mail.Ru
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 1
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 2
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 3
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 4
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 5
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maurizio Pollini
Альбом (сингл)
Chopin: Polonaises
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 1
  • Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 2
  • Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 3
  • Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 4
  • Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 5
  • Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка
10 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maurizio Pollini
Альбом (сингл)
Chopin: Polonaises
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Polonaise No.1 in C-Sharp Minor, Op.26, No.1, Polonaise No.2 in E-Flat Minor, Op.26, No.2, Polonaise No.3 in A Major, Op.40, No.1 "Military", Polonaise No.4 in C Minor, Op.40, No.2, Polonaise No.5 in F-Sharp Minor, Op.44, Polonaise No.6 in A-Flat Major, Op.53 "Heroic", Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op.61
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка

Записи полонезов Шопена, сделанные великим итальянским пианистом Маурицио Поллини, давно достигли культового статуса. Игра Поллини характеризуется как выдающимся мастерством, так и тонкой поэзией. Для улучшения качества звука записи были сведены и нарезаны с оригинальных 4-дорожечных лент на 45 об/мин и переизданы на 2 пластинках. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maurizio Pollini
Альбом (сингл)
Chopin: Polonaises
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Polonaise No.1 in C-Sharp Minor, Op.26, No.1, Polonaise No.2 in E-Flat Minor, Op.26, No.2, Polonaise No.3 in A Major, Op.40, No.1 "Military", Polonaise No.4 in C Minor, Op.40, No.2, Polonaise No.5 in F-Sharp Minor, Op.44, Polonaise No.6 in A-Flat Major, Op.53 "Heroic", Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op.61
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
Записи полонезов Шопена, сделанные великим итальянским пианистом Маурицио Поллини, давно достигли культового статуса. Игра Поллини характеризуется как выдающимся мастерством, так и тонкой поэзией. Для улучшения качества звука записи были сведены и нарезаны с оригинальных 4-дорожечных лент на 45 об/мин и переизданы на 2 пластинках. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source) (0028948671335) виниловая пластинка - стоимость товара 10230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...