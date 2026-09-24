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Kirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка

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Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 1
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 2
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 3
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 4
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 5
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 6
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 7
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 8
Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kirsten Edkins
Альбом (сингл)
Shapes & Sound
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 1
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 2
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 3
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 4
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 5
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 6
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 7
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 8
  • Kirsten Edkins - Shapes &amp; Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 110 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка
10 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cohearent Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cohearent
Barcode
[0196852045037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kirsten Edkins
Альбом (сингл)
Shapes & Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Party Slug, Bird Shapes, Dedicated To You, The Goose, Sweet Pickles, Wuhoo, Proprietary Minor, Hula Hoop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Kirsten Edkins / Shapes &amp;amp;amp;amp; Sound (1LP) — это уникальное музыкальное путешествие, которое погружает слушателя в мир оригинальных звучаний и инновационных мелодий. Альбом демонстрирует мастерство исполнителя в сочетании разных стилей, создавая гармоничный и запоминающийся саунд. Эта пластинка станет отличным дополнением к вашей коллекции и подарит множество приятных моментов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством её звучания.

Отзывы о товаре Kirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Cohearent Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cohearent
Barcode
[0196852045037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kirsten Edkins
Альбом (сингл)
Shapes & Sound
Жанр
Jazz
Трек-лист
Party Slug, Bird Shapes, Dedicated To You, The Goose, Sweet Pickles, Wuhoo, Proprietary Minor, Hula Hoop
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Kirsten Edkins / Shapes &amp;amp;amp;amp; Sound (1LP) — это уникальное музыкальное путешествие, которое погружает слушателя в мир оригинальных звучаний и инновационных мелодий. Альбом демонстрирует мастерство исполнителя в сочетании разных стилей, создавая гармоничный и запоминающийся саунд. Эта пластинка станет отличным дополнением к вашей коллекции и подарит множество приятных моментов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством её звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Kirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045037) виниловая пластинка - по цене 10110 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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