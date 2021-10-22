OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (coloured) (0810041485724) виниловая пластинка
Взгляните на настоящий шведский стол звуков, который представляет собой партитуру Эннио Морриконе к дебютному фильму Дарио Ардженто Птица с хрустальным оперением (он же Laccello dalle piume di cristallo) [1970]. Потрясающая звуковая работа маэстро Морриконе, считающаяся одним из золотых стандартов жанра, является мастерским сопровождением к изображениям с ножом на экране. В этой красочной (но темной) партитуре представлены фирменные вокальные гармонии il Maestro, красивые мелодии и обязательные зловещие темы - идеальная музыка для этого шедевра giallo в удивительном стиле. Первая из серии animal trilogy Ардженто, музыка к Птице с хрустальным оперением, представляет собой прекрасную смесь струнной боссы с более напряженными и инструментально разреженными пассажами, которые так хорошо исполняет Морриконе.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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