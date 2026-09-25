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Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка

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Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 2
Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 3
Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 4
Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 5
Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Switch
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 2
  • Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 3
  • Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 4
  • Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 5
  • Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Switch
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro: Plus Minus Absurdio, Love Is a Rodeo, The Switch, Kill Me (Ce Soir), Tons of Time, Daddy's Gonna Save My Soul, Troubles & Hassles, The Lonesome D.J., Lucky Number, Action Alice & Bow-tie Basil (Previously Unreleased), Kill Me (Ce Soir) (7-inch Single Version), The Switch (7-inch Single Version), Troubles & Hassles (Rough Mix), Intro Plus Minus Absurdio (Rough Mix), Love Is a Rodeo (Rough Mix), The Switch (Rough Mix), Tons of Time (Rough Mix), Love Is a Rodeo (Instrumental Rough Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка

Switch — десятый альбом голландской рок-группы Golden Earring, выпущенный в 1975 году. Расширенное издание на белом виниле, приуроченное к 50-летию, включает ремастированный оригинальный альбом и второй LP включает в себя записи с сессий, а также 7-дюймовые сингловые версии «Kill Me (Ce Soir)» и «The Switch», а также би-сайд «Kill Me (Ce Soir)» под названием «Lucky Number». Издание выпущено ограниченным тиражом и упаковано в гейтфолд с двумя печатными внутренними конвертами и листом с текстами песен. «Switch» стал своего рода поворотным моментом для Golden Earring, поскольку этот альбом был вдохновлён фанком и прог-роком сильнее, чем любой предыдущий или последующий релиз группы. Главный сингл «Kill Me (Ce Soir)» прекрасно демонстрирует, как Golden Earring экспериментировали с новым звучанием. Все треки юбилейного издания были ремастированы с оригинальных мастер-лент в формате 24 бит/192 кГц. На первоначальном издании альбома значительная часть низких частот была удалена из финальных миксов при записи на винил. Это удаление было сделано на производственных копиях альбома, но не на оригинальных мастер-лентах, использованных теперь для этого переиздания. Таким образом, впервые Switch звучит так, как он был записан и сведен – со всеми (полными) частотами.

Отзывы о товаре Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Switch
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro: Plus Minus Absurdio, Love Is a Rodeo, The Switch, Kill Me (Ce Soir), Tons of Time, Daddy's Gonna Save My Soul, Troubles & Hassles, The Lonesome D.J., Lucky Number, Action Alice & Bow-tie Basil (Previously Unreleased), Kill Me (Ce Soir) (7-inch Single Version), The Switch (7-inch Single Version), Troubles & Hassles (Rough Mix), Intro Plus Minus Absurdio (Rough Mix), Love Is a Rodeo (Rough Mix), The Switch (Rough Mix), Tons of Time (Rough Mix), Love Is a Rodeo (Instrumental Rough Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Switch — десятый альбом голландской рок-группы Golden Earring, выпущенный в 1975 году. Расширенное издание на белом виниле, приуроченное к 50-летию, включает ремастированный оригинальный альбом и второй LP включает в себя записи с сессий, а также 7-дюймовые сингловые версии «Kill Me (Ce Soir)» и «The Switch», а также би-сайд «Kill Me (Ce Soir)» под названием «Lucky Number». Издание выпущено ограниченным тиражом и упаковано в гейтфолд с двумя печатными внутренними конвертами и листом с текстами песен. «Switch» стал своего рода поворотным моментом для Golden Earring, поскольку этот альбом был вдохновлён фанком и прог-роком сильнее, чем любой предыдущий или последующий релиз группы. Главный сингл «Kill Me (Ce Soir)» прекрасно демонстрирует, как Golden Earring экспериментировали с новым звучанием. Все треки юбилейного издания были ремастированы с оригинальных мастер-лент в формате 24 бит/192 кГц. На первоначальном издании альбома значительная часть низких частот была удалена из финальных миксов при записи на винил. Это удаление было сделано на производственных копиях альбома, но не на оригинальных мастер-лентах, использованных теперь для этого переиздания. Таким образом, впервые Switch звучит так, как он был записан и сведен – со всеми (полными) частотами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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