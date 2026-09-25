Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Golden Earring - Switch (8719262039346) виниловая пластинка
Switch — десятый альбом голландской рок-группы Golden Earring, выпущенный в 1975 году. Расширенное издание на белом виниле, приуроченное к 50-летию, включает ремастированный оригинальный альбом и второй LP включает в себя записи с сессий, а также 7-дюймовые сингловые версии «Kill Me (Ce Soir)» и «The Switch», а также би-сайд «Kill Me (Ce Soir)» под названием «Lucky Number». Издание выпущено ограниченным тиражом и упаковано в гейтфолд с двумя печатными внутренними конвертами и листом с текстами песен. «Switch» стал своего рода поворотным моментом для Golden Earring, поскольку этот альбом был вдохновлён фанком и прог-роком сильнее, чем любой предыдущий или последующий релиз группы. Главный сингл «Kill Me (Ce Soir)» прекрасно демонстрирует, как Golden Earring экспериментировали с новым звучанием. Все треки юбилейного издания были ремастированы с оригинальных мастер-лент в формате 24 бит/192 кГц. На первоначальном издании альбома значительная часть низких частот была удалена из финальных миксов при записи на винил. Это удаление было сделано на производственных копиях альбома, но не на оригинальных мастер-лентах, использованных теперь для этого переиздания. Таким образом, впервые Switch звучит так, как он был записан и сведен – со всеми (полными) частотами.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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