Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729022
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик движения и освещения, поворотное крепление, руководство пользователя, стикер для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Датчик движения
Да
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
48
Описание товара Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый
Датчик движения Яндекс YNDX-00522 улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик движения и освещения, поворотное крепление, руководство пользователя, стикер для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Датчик движения
Да
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Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Датчик движения Яндекс YNDX-00522 улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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