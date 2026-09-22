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Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый купить с доставкой в Москве
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Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый

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Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 1
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Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 3
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 4
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 5
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 6
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 7
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 8
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 9
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 10
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 11
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 12
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 13
Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
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  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 2
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 3
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 4
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 5
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 6
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 7
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 8
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 9
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 10
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 11
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 12
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 13
  • Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729022
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик движения и освещения, поворотное крепление, руководство пользователя, стикер для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Датчик движения
Да
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
48

Описание товара Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый

Датчик движения Яндекс YNDX-00522 улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Датчик движ. Yandex YNDX-00522 белый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик движения и освещения, поворотное крепление, руководство пользователя, стикер для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Датчик движения
Да
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Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик движения Яндекс YNDX-00522 улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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