Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728775
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
230x100x51 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
305
Описание товара Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый
Falcon Eye FE-12D цифровая аудио трубка, для подъездного аудио домофона с 2-х проводной системой подключения. Трубка предназначена для использования с домофонами Lascomex, Marshal, Proel, Raikman, Raiman, Filman, Keyman. Номер квартиры, устанавливается внутри трубки с помощью перемычек, двоичным кодом (1,2,4,8,16,32,64,128) путем установки перемычек и получения равной суммы номера квартиры. Данная трубка оснащена: кнопкой полного отключения звука. FE-12D с легкостью заменит Вашу устаревшую трубку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
230x100x51 мм
Страна производитель
Китай
Falcon Eye FE-12D цифровая аудио трубка, для подъездного аудио домофона с 2-х проводной системой подключения. Трубка предназначена для использования с домофонами Lascomex, Marshal, Proel, Raikman, Raiman, Filman, Keyman. Номер квартиры, устанавливается внутри трубки с помощью перемычек, двоичным кодом (1,2,4,8,16,32,64,128) путем установки перемычек и получения равной суммы номера квартиры. Данная трубка оснащена: кнопкой полного отключения звука. FE-12D с легкостью заменит Вашу устаревшую трубку.
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый