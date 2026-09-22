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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый купить с доставкой в Москве
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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый

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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 1
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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 5
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 6
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 7
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 8
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 9
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
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  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 1
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 2
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 3
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 4
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 5
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 6
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 7
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 8
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 9
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728775
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
230x100x51 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
305

Описание товара Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый

Falcon Eye FE-12D цифровая аудио трубка, для подъездного аудио домофона с 2-х проводной системой подключения. Трубка предназначена для использования с домофонами Lascomex, Marshal, Proel, Raikman, Raiman, Filman, Keyman. Номер квартиры, устанавливается внутри трубки с помощью перемычек, двоичным кодом (1,2,4,8,16,32,64,128) путем установки перемычек и получения равной суммы номера квартиры. Данная трубка оснащена: кнопкой полного отключения звука. FE-12D с легкостью заменит Вашу устаревшую трубку.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
230x100x51 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eye FE-12D цифровая аудио трубка, для подъездного аудио домофона с 2-х проводной системой подключения. Трубка предназначена для использования с домофонами Lascomex, Marshal, Proel, Raikman, Raiman, Filman, Keyman. Номер квартиры, устанавливается внутри трубки с помощью перемычек, двоичным кодом (1,2,4,8,16,32,64,128) путем установки перемычек и получения равной суммы номера квартиры. Данная трубка оснащена: кнопкой полного отключения звука. FE-12D с легкостью заменит Вашу устаревшую трубку.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Доставка
Отзывы


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