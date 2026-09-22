Комплект домофона Tantos Mia Kit белый
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Характеристики
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728700
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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
340x220x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.03
Описание товара Комплект домофона Tantos Mia Kit белый
Tantos Mia kit — комплект видеодомофона является устройством бытового назначения, который состоит из монитора и вызывной панели. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через вызывную панель или просмотра изображения от вызывных панелей или видеокамер. Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с безадресным интеркомом. Для обеспечения дистанционного открывания двери (калитки) к вызывной панели может быть подключен замок или контроллер СКУД.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
340x220x60 мм
Страна производитель
Китай
Tantos Mia kit — комплект видеодомофона является устройством бытового назначения, который состоит из монитора и вызывной панели. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через вызывную панель или просмотра изображения от вызывных панелей или видеокамер. Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с безадресным интеркомом. Для обеспечения дистанционного открывания двери (калитки) к вызывной панели может быть подключен замок или контроллер СКУД.
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