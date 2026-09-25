Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 728629
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
500 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
совместим с купольными камерами
Цвет
белый
Габариты
118х80х182 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х14
Вес, г.
190
Описание товара Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ
Настенный кронштейн для крепления купольных камер
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
совместим с купольными камерами
Цвет
белый
Габариты
118х80х182 мм
Страна производитель
Китай
Настенный кронштейн для крепления купольных камер
Купить Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - по цене 500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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