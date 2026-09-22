Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728072
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина соединительных проводов 20 м
Цвет
черный
Габариты
120x120x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504
Соединительный шнур для систем видеонаблюдения предназначен для передачи видео/аудио сигнала и питания (DC) от камеры видеонаблюдения к ресиверу или видеорегистратору (DVR). С одной стороны шнура располагаются штекер разъема BNC и штекер разъема питания видеокамеры, с другой штекер разъема BNC и гнездо разъема питания. Длина шнура составляет 20 метров. Видеошнур является универсальным средством подключения оборудования, позволяющее значительно сэкономить время монтажа.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tantos
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина соединительных проводов 20 м
Цвет
черный
Габариты
120x120x50 мм
Страна производитель
Китай
Соединительный шнур для систем видеонаблюдения предназначен для передачи видео/аудио сигнала и питания (DC) от камеры видеонаблюдения к ресиверу или видеорегистратору (DVR). С одной стороны шнура располагаются штекер разъема BNC и штекер разъема питания видеокамеры, с другой штекер разъема BNC и гнездо разъема питания. Длина шнура составляет 20 метров. Видеошнур является универсальным средством подключения оборудования, позволяющее значительно сэкономить время монтажа.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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