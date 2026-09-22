Кабель Falcon Eye BNC-BNC BNC/DC/BNC/DC 18м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728086
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина 18 м
Цвет
черный
Габариты
150x0130x60 м
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250
Описание товара Кабель Falcon Eye BNC-BNC BNC/DC/BNC/DC 18м черный
Кабель Falcon Eye BNC-BNC - комбинированный провод (видео+питание) длиной 18 метров, служит для подключения систем видеонаблюдения. 4 разъема.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина 18 м
Цвет
черный
Габариты
150x0130x60 м
Страна производитель
Китай
Кабель Falcon Eye BNC-BNC - комбинированный провод (видео+питание) длиной 18 метров, служит для подключения систем видеонаблюдения. 4 разъема.
Кабель Falcon Eye BNC-BNC BNC/DC/BNC/DC 18м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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