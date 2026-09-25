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Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) купить с доставкой в Москве
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Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311)

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Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - фото 1
Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - фото 2
Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
  • Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - фото 1
  • Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - фото 2
  • Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311)
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина 50 м
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311)

Кабель BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием)

Отзывы о товаре Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311)




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина 50 м
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель BNC-BNC для видеонаблюдения (с питанием)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Falcon Eye 00-00109302 BNC/DC/BNC/DC 50м черный (00-00109311) - по цене 1510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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