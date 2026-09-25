Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS
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Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 728069
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Загружаем...
1 790 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
грузоподъемность до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
43x129x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
300
Описание товара Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS для настенного крепления купольных камер видеонаблюдения Hikvision. Совместима с DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
грузоподъемность до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
43x129x100
Страна производитель
Китай
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS для настенного крепления купольных камер видеонаблюдения Hikvision. Совместима с DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F.
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - этот товар вы можете купить по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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