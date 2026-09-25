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Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS купить с доставкой в Москве
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Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS

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Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 1
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 2
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 3
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 4
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 5
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
  • Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 1
  • Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 2
  • Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 3
  • Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 4
  • Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 5
  • Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
грузоподъемность до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
43x129x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
300

Описание товара Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS

Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS для настенного крепления купольных камер видеонаблюдения Hikvision. Совместима с DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F.

Отзывы о товаре Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
грузоподъемность до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
43x129x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS для настенного крепления купольных камер видеонаблюдения Hikvision. Совместима с DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS - этот товар вы можете купить по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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