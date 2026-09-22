Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл
Размещение
внутри помещения
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 731893
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
Аксессуар изготовлен из качественных материалов, отличается прочностью, надежностью и износостойкостью. Прост в использовании.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Аксессуар изготовлен из качественных материалов, отличается прочностью, надежностью и износостойкостью. Прост в использовании.
Купить Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - по цене 1250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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