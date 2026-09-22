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Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J купить с доставкой в Москве
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Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J

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Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 1
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 2
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 3
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 4
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 5
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 6
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 7
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 8
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 9
Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл
Размещение
внутри помещения
Цвет
белый
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 1
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 2
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 3
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 4
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 5
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 6
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 7
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 8
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 9
  • Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J

Аксессуар изготовлен из качественных материалов, отличается прочностью, надежностью и износостойкостью. Прост в использовании.

Отзывы о товаре Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар изготовлен из качественных материалов, отличается прочностью, надежностью и износостойкостью. Прост в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дополнительное оборудование Tiandy TC-P54BM Spec:V5/V3.0 Монтажная коробка, металл.Для камер типа туррель и цилиндр в корпусах U/W/X/G/H/0/1/Q/J - по цене 1250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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