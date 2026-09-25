Кронштейн для камер видеонаблюдения Tiandy A28
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728643
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
настенный
Цвет
белый
Габариты
190x150x120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
110
Описание товара Кронштейн для камер видеонаблюдения Tiandy A28
Кронштейн для камер видеонаблюдения Tiandy A28
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
настенный
Цвет
белый
Габариты
190x150x120 мм
Страна производитель
Китай
Кронштейн для камер видеонаблюдения Tiandy A28
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