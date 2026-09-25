Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm
Уличная видеокамера HiWatch в белом купольном корпусе создана специально для надежного наблюдения вне помещений. Благодаря высокой степени защиты IP66 ей не страшны дождь, пыль и перепады температур — камера уверенно работает от -20 до +60 °С. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает четкое изображение даже ночью. Возможность установки microSD-карты емкостью до 128 ГБ избавляет от необходимости постоянного подключения к внешнему регистратору. Вес всего 335 г не создаёт проблем при монтаже. Цифровой WDR помогает получать более детализированное изображение в условиях сложного освещения. Питание и передача данных обеспечены через порт RJ-45.
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