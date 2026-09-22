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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727788
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
394

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетание передовых технологий и высококачественных характеристик. Оснащенная встроенным микрофоном, она обеспечивает не только видеозапись, но и запись звука, что особенно полезно для более полного контроля обстановки. Корпус камеры выполнен в цилиндрической форме и окрашен в элегантный белый цвет, что позволяет гармонично вписаться в любое архитектурное окружение. Благодаря высокой степени защиты IP67 камера устойчива к воздействию пыли и влаги, а широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу в самых суровых климатических условиях. Основой камеры служит 5-мегапиксельная матрица, которая обеспечивает высокое разрешение в 2944х1656 пикселей, создавая четкие и детализированные изображения. Цифровой WDR улучшает качество изображения в условиях разноуровневого освещения, а функция день/ночь и ИК подсветка позволяют камере эффективно работать в темное время суток. Несмотря на отсутствие Wi-Fi, камера легко интегрируется в проводные сети, предоставляя стабильное и безопасное подключение. С весом всего 0,34 кг, она легко устанавливается и обслуживается. HiWatch предлагает передовые решения для видеонаблюдения, которые обеспечат вам спокойствие и безопасность.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетание передовых технологий и высококачественных характеристик. Оснащенная встроенным микрофоном, она обеспечивает не только видеозапись, но и запись звука, что особенно полезно для более полного контроля обстановки. Корпус камеры выполнен в цилиндрической форме и окрашен в элегантный белый цвет, что позволяет гармонично вписаться в любое архитектурное окружение. Благодаря высокой степени защиты IP67 камера устойчива к воздействию пыли и влаги, а широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу в самых суровых климатических условиях. Основой камеры служит 5-мегапиксельная матрица, которая обеспечивает высокое разрешение в 2944х1656 пикселей, создавая четкие и детализированные изображения. Цифровой WDR улучшает качество изображения в условиях разноуровневого освещения, а функция день/ночь и ИК подсветка позволяют камере эффективно работать в темное время суток. Несмотря на отсутствие Wi-Fi, камера легко интегрируется в проводные сети, предоставляя стабильное и безопасное подключение. С весом всего 0,34 кг, она легко устанавливается и обслуживается. HiWatch предлагает передовые решения для видеонаблюдения, которые обеспечат вам спокойствие и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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