Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T520A (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетание передовых технологий и высококачественных характеристик. Оснащенная встроенным микрофоном, она обеспечивает не только видеозапись, но и запись звука, что особенно полезно для более полного контроля обстановки. Корпус камеры выполнен в цилиндрической форме и окрашен в элегантный белый цвет, что позволяет гармонично вписаться в любое архитектурное окружение. Благодаря высокой степени защиты IP67 камера устойчива к воздействию пыли и влаги, а широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу в самых суровых климатических условиях. Основой камеры служит 5-мегапиксельная матрица, которая обеспечивает высокое разрешение в 2944х1656 пикселей, создавая четкие и детализированные изображения. Цифровой WDR улучшает качество изображения в условиях разноуровневого освещения, а функция день/ночь и ИК подсветка позволяют камере эффективно работать в темное время суток. Несмотря на отсутствие Wi-Fi, камера легко интегрируется в проводные сети, предоставляя стабильное и безопасное подключение. С весом всего 0,34 кг, она легко устанавливается и обслуживается. HiWatch предлагает передовые решения для видеонаблюдения, которые обеспечат вам спокойствие и безопасность.
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