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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728435
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP54
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
340

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm)

Видеокамера HiWatch — это современное устройство для надежного видеонаблюдения внутри помещений. Отличается компактным прямоугольным корпусом белого цвета, который гармонично впишется в любой интерьер. Камера оборудована высокочувствительной матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей и поддерживает цифровую технологию WDR, что обеспечивает качественное изображение с четкими деталями даже в сложных условиях освещения. Встроенный микрофон позволяет записывать и звук, что делает систему видеонаблюдения более информативной. Устройство поддерживает подключение по Wi-Fi, а также оснащено портом RJ-45 для стабильного сетевого соединения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает четкое видеонаблюдение в темноте, а степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг, делая камеру устойчивой к воздействию окружающей среды вне зависимости от местоположения внутри помещения. Максимальный объем карты памяти составляет 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение видеозаписей. Камера HiWatch весит всего 0,11 кг, что облегчает ее установку на любую поверхность. Исключительная надежность и функциональность делают эту модель идеальным выбором для обеспечения безопасности внутри дома или офиса.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP54
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это современное устройство для надежного видеонаблюдения внутри помещений. Отличается компактным прямоугольным корпусом белого цвета, который гармонично впишется в любой интерьер. Камера оборудована высокочувствительной матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей и поддерживает цифровую технологию WDR, что обеспечивает качественное изображение с четкими деталями даже в сложных условиях освещения. Встроенный микрофон позволяет записывать и звук, что делает систему видеонаблюдения более информативной. Устройство поддерживает подключение по Wi-Fi, а также оснащено портом RJ-45 для стабильного сетевого соединения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает четкое видеонаблюдение в темноте, а степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг, делая камеру устойчивой к воздействию окружающей среды вне зависимости от местоположения внутри помещения. Максимальный объем карты памяти составляет 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение видеозаписей. Камера HiWatch весит всего 0,11 кг, что облегчает ее установку на любую поверхность. Исключительная надежность и функциональность делают эту модель идеальным выбором для обеспечения безопасности внутри дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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