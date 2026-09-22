Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(4mm)
Видеокамера HiWatch — это современное устройство для надежного видеонаблюдения внутри помещений. Отличается компактным прямоугольным корпусом белого цвета, который гармонично впишется в любой интерьер. Камера оборудована высокочувствительной матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей и поддерживает цифровую технологию WDR, что обеспечивает качественное изображение с четкими деталями даже в сложных условиях освещения. Встроенный микрофон позволяет записывать и звук, что делает систему видеонаблюдения более информативной. Устройство поддерживает подключение по Wi-Fi, а также оснащено портом RJ-45 для стабильного сетевого соединения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает четкое видеонаблюдение в темноте, а степень защиты IP54 гарантирует защиту от пыли и брызг, делая камеру устойчивой к воздействию окружающей среды вне зависимости от местоположения внутри помещения. Максимальный объем карты памяти составляет 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение видеозаписей. Камера HiWatch весит всего 0,11 кг, что облегчает ее установку на любую поверхность. Исключительная надежность и функциональность делают эту модель идеальным выбором для обеспечения безопасности внутри дома или офиса.
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