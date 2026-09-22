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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728429
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP54
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
340

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm)

Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP54
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I414(C) (2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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