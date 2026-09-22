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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728439
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х15
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый

Видеокамера Tiandy — это надёжное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность. Она имеет купольный корпус белого цвета с высокой степенью защиты IP66, что делает её устойчивой к пыли и влаге, позволяя работать в сложных погодных условиях. Камера оснащена матрицей на 2 мегапикселя, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей для четкой и детализированной картинки. Благодаря встроенному микрофону, видеокамера предлагает не только видеозапись, но и захват звука, что может быть полезно для более полного мониторинга ситуации. Для работы в ночное время устройство оснащено инфракрасной подсветкой, которая эффективна на дистанции до 30 метров. Электронная функция день/ночь автоматически регулирует работу камеры в зависимости от освещения, гарантируя качественную съёмку в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) повышает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, обеспечивая более детализированное видео. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45, что облегчает интеграцию в существующую сеть видеонаблюдения. Рабочие температурные условия данной модели варьируются от -40 до +65 °С, что позволяет использовать её практически в любых климатических зонах. Видеокамера Tiandy не поддерживает карты памяти, что компенсируется возможностью интеграции с системами хранения данных через сетевые решения. Это устройство сочетает в себе передовые технологии и надежную конструкцию, идеально подходя для обеспечения безопасности вашего объекта.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надёжное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность. Она имеет купольный корпус белого цвета с высокой степенью защиты IP66, что делает её устойчивой к пыли и влаге, позволяя работать в сложных погодных условиях. Камера оснащена матрицей на 2 мегапикселя, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей для четкой и детализированной картинки. Благодаря встроенному микрофону, видеокамера предлагает не только видеозапись, но и захват звука, что может быть полезно для более полного мониторинга ситуации. Для работы в ночное время устройство оснащено инфракрасной подсветкой, которая эффективна на дистанции до 30 метров. Электронная функция день/ночь автоматически регулирует работу камеры в зависимости от освещения, гарантируя качественную съёмку в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) повышает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, обеспечивая более детализированное видео. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45, что облегчает интеграцию в существующую сеть видеонаблюдения. Рабочие температурные условия данной модели варьируются от -40 до +65 °С, что позволяет использовать её практически в любых климатических зонах. Видеокамера Tiandy не поддерживает карты памяти, что компенсируется возможностью интеграции с системами хранения данных через сетевые решения. Это устройство сочетает в себе передовые технологии и надежную конструкцию, идеально подходя для обеспечения безопасности вашего объекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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