Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2 белый
Видеокамера Tiandy — это надёжное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность. Она имеет купольный корпус белого цвета с высокой степенью защиты IP66, что делает её устойчивой к пыли и влаге, позволяя работать в сложных погодных условиях. Камера оснащена матрицей на 2 мегапикселя, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей для четкой и детализированной картинки. Благодаря встроенному микрофону, видеокамера предлагает не только видеозапись, но и захват звука, что может быть полезно для более полного мониторинга ситуации. Для работы в ночное время устройство оснащено инфракрасной подсветкой, которая эффективна на дистанции до 30 метров. Электронная функция день/ночь автоматически регулирует работу камеры в зависимости от освещения, гарантируя качественную съёмку в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) повышает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, обеспечивая более детализированное видео. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45, что облегчает интеграцию в существующую сеть видеонаблюдения. Рабочие температурные условия данной модели варьируются от -40 до +65 °С, что позволяет использовать её практически в любых климатических зонах. Видеокамера Tiandy не поддерживает карты памяти, что компенсируется возможностью интеграции с системами хранения данных через сетевые решения. Это устройство сочетает в себе передовые технологии и надежную конструкцию, идеально подходя для обеспечения безопасности вашего объекта.
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