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Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка

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Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка - фото 1
Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка - фото 2
Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madison Beer
Альбом (сингл)
Locket
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка - фото 1
  • Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка - фото 2
  • Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728192
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029332216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madison Beer
Альбом (сингл)
Locket
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Locket Theme, Yes Baby, Angel Wings, For The Night, Bad Enough, Healthy Habit, You’re Still Everything, Bittersweet, Complexity, Make You Mine, Nothing At All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка

Мэдисон Бир возвращается со своим самым личным и амбициозным проектом на сегодняшний день: «Locket». Название альбома Мэдисон выбрала осознанно и продуманно: медальон — метафора маленьких, дорогих сердцу вещей, которые мы носим в себе — воспоминаний, людей, мечтаний. В этом альбоме Бир приглашает слушателей в это пространство, прослеживая свой путь от уязвимости к обретению силы. «Locket» подтверждает её статус одного из самых влиятельных голосов своего поколения.

Отзывы о товаре Madison Beer - Locket (0198029332216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029332216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madison Beer
Альбом (сингл)
Locket
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Locket Theme, Yes Baby, Angel Wings, For The Night, Bad Enough, Healthy Habit, You’re Still Everything, Bittersweet, Complexity, Make You Mine, Nothing At All
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Мэдисон Бир возвращается со своим самым личным и амбициозным проектом на сегодняшний день: «Locket». Название альбома Мэдисон выбрала осознанно и продуманно: медальон — метафора маленьких, дорогих сердцу вещей, которые мы носим в себе — воспоминаний, людей, мечтаний. В этом альбоме Бир приглашает слушателей в это пространство, прослеживая свой путь от уязвимости к обретению силы. «Locket» подтверждает её статус одного из самых влиятельных голосов своего поколения.
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