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Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка

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Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка - фото 1
Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка - фото 1
  • Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728164
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Характеристики

Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910248317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
C'mon Everybody, Who Do You Love, Loving Cup, Prince Kajuku / The Coming Of Prince Kajuku, Boogie For George, Follow You Home
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'mon Everybody, Who Do You Love, Loving Cup, Prince Kajuku / The Coming Of Prince Kajuku, Boogie For George, Follow You Home



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ufo - Live (Green) (4009910248317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910248317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
C'mon Everybody, Who Do You Love, Loving Cup, Prince Kajuku / The Coming Of Prince Kajuku, Boogie For George, Follow You Home
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'mon Everybody, Who Do You Love, Loving Cup, Prince Kajuku / The Coming Of Prince Kajuku, Boogie For George, Follow You Home


Теги товара: Цветной винил
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