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Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка

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Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото 1
Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото 2
Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jessie Murph
Альбом (сингл)
Sex Hysteria
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото 1
  • Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото 2
  • Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728125
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029275810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jessie Murph
Альбом (сингл)
Sex Hysteria
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029275810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jessie Murph
Альбом (сингл)
Sex Hysteria
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back


Теги товара: Цветной винил
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