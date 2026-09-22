Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jessie Murph
Альбом (сингл)
Sex Hysteria
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728125
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029275810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jessie Murph
Альбом (сингл)
Sex Hysteria
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029275810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jessie Murph
Альбом (сингл)
Sex Hysteria
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gucci Mane, 1965, Worse, A Little Too Drunk, The Rest, Touch Me Like A Gangster, Heroin, I Like How I Look, Sex Hysteria, Ur A Bitch, No Chance, Blue Strips, Best Behavior, Fuck, The Man That Came Back
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Jessie Murph - Sex Hysteria (0198029275810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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