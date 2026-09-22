Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black
Смартфон Xiaomi — это мощное и стильное устройство, воплощающее современные технологии и элегантный дизайн. Этот смартфон черного цвета идеально подойдет для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Аппарат изготовлен в Китае, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества. Корпус выполнен из прочного пластика, а класс защиты IP68 обеспечивает отличную устойчивость к воде и пыли, что делает устройство практичным для использования в разных условиях. Восхитительный 6,83-дюймовый экран с разрешением 3200x1440 пикселей обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность в отображении динамичных сцен и игр. Под капотом смартфона скрывается мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2700 МГц, обеспечивающий быструю и эффективную работу устройства. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это позволяет мгновенно выполнять сложные задачи и поддерживать многозадачность на высшем уровне. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ ко всем современным приложениям и сервисам. Объём встроенной памяти составляет впечатляющие 512 Гб, что позволяет хранить огромное количество фотографий, видео и других мультимедийных файлов. Этот смартфон Xiaomi — отличный выбор для тех, кто ищет современный и производительный девайс, соответствующий самым высоким запросам и тенденциям.
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