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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black

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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
28 620 руб.  43 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727484
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black

Смартфон Xiaomi — это мощное и стильное устройство, воплощающее современные технологии и элегантный дизайн. Этот смартфон черного цвета идеально подойдет для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Аппарат изготовлен в Китае, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества. Корпус выполнен из прочного пластика, а класс защиты IP68 обеспечивает отличную устойчивость к воде и пыли, что делает устройство практичным для использования в разных условиях. Восхитительный 6,83-дюймовый экран с разрешением 3200x1440 пикселей обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность в отображении динамичных сцен и игр. Под капотом смартфона скрывается мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2700 МГц, обеспечивающий быструю и эффективную работу устройства. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это позволяет мгновенно выполнять сложные задачи и поддерживать многозадачность на высшем уровне. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ ко всем современным приложениям и сервисам. Объём встроенной памяти составляет впечатляющие 512 Гб, что позволяет хранить огромное количество фотографий, видео и других мультимедийных файлов. Этот смартфон Xiaomi — отличный выбор для тех, кто ищет современный и производительный девайс, соответствующий самым высоким запросам и тенденциям.

Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi — это мощное и стильное устройство, воплощающее современные технологии и элегантный дизайн. Этот смартфон черного цвета идеально подойдет для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Аппарат изготовлен в Китае, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества. Корпус выполнен из прочного пластика, а класс защиты IP68 обеспечивает отличную устойчивость к воде и пыли, что делает устройство практичным для использования в разных условиях. Восхитительный 6,83-дюймовый экран с разрешением 3200x1440 пикселей обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность в отображении динамичных сцен и игр. Под капотом смартфона скрывается мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2700 МГц, обеспечивающий быструю и эффективную работу устройства. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это позволяет мгновенно выполнять сложные задачи и поддерживать многозадачность на высшем уровне. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ ко всем современным приложениям и сервисам. Объём встроенной памяти составляет впечатляющие 512 Гб, что позволяет хранить огромное количество фотографий, видео и других мультимедийных файлов. Этот смартфон Xiaomi — отличный выбор для тех, кто ищет современный и производительный девайс, соответствующий самым высоким запросам и тенденциям.
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Отзывы


Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Black - стоимость товара 28620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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