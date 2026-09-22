Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green
Представляем вашему вниманию современные и мощные смартфоны Xiaomi, которые сочетают в себе передовые технологии и высокую надежность. Этот смартфон оснащен всем, что необходимо для повседневного использования и развлечений. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и имеет 8 ядер, обеспечивающих быструю и стабильную производительность. Операционная система Android предлагает пользователю удобный и функциональный интерфейс, а также доступ к множеству приложений через Google Play. С диагональю экрана 6,83 дюйма смартфон обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео и игр. С аккумулятором емкостью 6500 мА·ч и технологией Si-C, устройство поддерживает долгую работу без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет не терять времени. Конструкция смартфона выполнена из легкого пластика весом всего 205,9 г, что обеспечивает комфорт при использовании. Очень важной особенностью является класс защиты IP68, который гарантирует устойчивость к пыли и воде, делая устройство надежным спутником в спорте и активном отдыхе. Поддержка современных технологий связи, включая 4G LTE, 5G и NFC, делает это устройство полностью соответствующим современным стандартам мобильной связи и обеспечивает стабильное подключение в любых условиях. Поддержка двух SIM-карт позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Для навигации смартфон предлагает самые передовые системы, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, что обеспечивает высокую точность определения местоположения в любой точке мира. Смартфоны Xiaomi – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное, высокопроизводительное и многофункциональное устройство по доступной цене.
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