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The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка

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The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 1
The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 2
The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 3
The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 4
The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 5
The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 6
The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Avalanches
Альбом (сингл)
Wildflower
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 1
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 2
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 3
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 4
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 5
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 6
  • The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727069
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Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904075507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Avalanches
Альбом (сингл)
Wildflower
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Leaves Were Falling, Because I'm Me, Frankie Sinatra, Subways, Going Home, If I Was A Folkstar, Colours, Zap!, The Noisy Eater, Wildflower, Harmony, Live A Lifetime Love, Park Music, Livin' Underwater (Is Somethin' Wild), The Wozard Of Iz, Over The Turnstiles, Sunshine, Light Up, Kaleidoscopic Lovers, Stepkids, Saturday Night Inside Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка

Второй студийный альбом австралийской электронной группы The Avalanches, выпущенный 1 июля 2016 года на лейблах Modular Recordings в Австралии, XL Recordings в Великобритании и Astralwerks в США. Это первый альбом, выпущенный группой за 16 лет, после дебютного альбома 2000 года Since I Left You. В двадцати одном треке альбома приняли участие многочисленные приглашенные вокалисты и музыканты, в том числе Дэнни Браун, MF DOOM, Дэвид Берман, Toro y Moi, Уоррен Эллис, Джонатан Донахью, Кевин Паркер, Биз Марки, Father John Misty и другие. Как и его предшественник, альбом содержит большое количество сэмплов, особенно из психоделической музыки 1960-х годов, и связан с эпохой через темы контркультуры и борьбы с истеблишментом.

Отзывы о товаре The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904075507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Avalanches
Альбом (сингл)
Wildflower
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Leaves Were Falling, Because I'm Me, Frankie Sinatra, Subways, Going Home, If I Was A Folkstar, Colours, Zap!, The Noisy Eater, Wildflower, Harmony, Live A Lifetime Love, Park Music, Livin' Underwater (Is Somethin' Wild), The Wozard Of Iz, Over The Turnstiles, Sunshine, Light Up, Kaleidoscopic Lovers, Stepkids, Saturday Night Inside Out
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом австралийской электронной группы The Avalanches, выпущенный 1 июля 2016 года на лейблах Modular Recordings в Австралии, XL Recordings в Великобритании и Astralwerks в США. Это первый альбом, выпущенный группой за 16 лет, после дебютного альбома 2000 года Since I Left You. В двадцати одном треке альбома приняли участие многочисленные приглашенные вокалисты и музыканты, в том числе Дэнни Браун, MF DOOM, Дэвид Берман, Toro y Moi, Уоррен Эллис, Джонатан Донахью, Кевин Паркер, Биз Марки, Father John Misty и другие. Как и его предшественник, альбом содержит большое количество сэмплов, особенно из психоделической музыки 1960-х годов, и связан с эпохой через темы контркультуры и борьбы с истеблишментом.
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