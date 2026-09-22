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Второй студийный альбом австралийской электронной группы The Avalanches, выпущенный 1 июля 2016 года на лейблах Modular Recordings в Австралии, XL Recordings в Великобритании и Astralwerks в США. Это первый альбом, выпущенный группой за 16 лет, после дебютного альбома 2000 года Since I Left You. В двадцати одном треке альбома приняли участие многочисленные приглашенные вокалисты и музыканты, в том числе Дэнни Браун, MF DOOM, Дэвид Берман, Toro y Moi, Уоррен Эллис, Джонатан Донахью, Кевин Паркер, Биз Марки, Father John Misty и другие. Как и его предшественник, альбом содержит большое количество сэмплов, особенно из психоделической музыки 1960-х годов, и связан с эпохой через темы контркультуры и борьбы с истеблишментом.

Второй студийный альбом австралийской электронной группы The Avalanches, выпущенный 1 июля 2016 года на лейблах Modular Recordings в Австралии, XL Recordings в Великобритании и Astralwerks в США. Это первый альбом, выпущенный группой за 16 лет, после дебютного альбома 2000 года Since I Left You. В двадцати одном треке альбома приняли участие многочисленные приглашенные вокалисты и музыканты, в том числе Дэнни Браун, MF DOOM, Дэвид Берман, Toro y Moi, Уоррен Эллис, Джонатан Донахью, Кевин Паркер, Биз Марки, Father John Misty и другие. Как и его предшественник, альбом содержит большое количество сэмплов, особенно из психоделической музыки 1960-х годов, и связан с эпохой через темы контркультуры и борьбы с истеблишментом.

The Avalanches - Wildflower (0634904075507) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.