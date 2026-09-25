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Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка

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Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 1
Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 2
Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 3
Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 3
  • Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828052318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Part I – Altar, Part II – Palace / Illusion, Part III – Transcend / Lament, Part IV – The Veil, Part V – Evocation, Part VI – Solar Goddess Return, Part VII – Dissolution, Part VIII – Nothing is Lost
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I – Altar, Part II – Palace / Illusion, Part III – Transcend / Lament, Part IV – The Veil, Part V – Evocation, Part VI – Solar Goddess Return, Part VII – Dissolution, Part VIII – Nothing is Lost

Отзывы о товаре Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828052318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Part I – Altar, Part II – Palace / Illusion, Part III – Transcend / Lament, Part IV – The Veil, Part V – Evocation, Part VI – Solar Goddess Return, Part VII – Dissolution, Part VIII – Nothing is Lost
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I – Altar, Part II – Palace / Illusion, Part III – Transcend / Lament, Part IV – The Veil, Part V – Evocation, Part VI – Solar Goddess Return, Part VII – Dissolution, Part VIII – Nothing is Lost
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Hopkins - Ritual (0887828052318) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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