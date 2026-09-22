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Релиз " Against The Grain " состоялся сразу после прошлогоднего панк-хита "No Control", который разошелся огромным тиражом, так почему бы не сохранить формулу неизменной? Задор этого релиза трудно не заметить. Включает в себя превосходную оригинальную версию " 21st Century Digital Boy " плюс еще 16 важных треков. Шквал мелодичного, гипер-овердрайвового звучания.

Релиз " Against The Grain " состоялся сразу после прошлогоднего панк-хита "No Control", который разошелся огромным тиражом, так почему бы не сохранить формулу неизменной? Задор этого релиза трудно не заметить. Включает в себя превосходную оригинальную версию " 21st Century Digital Boy " плюс еще 16 важных треков. Шквал мелодичного, гипер-овердрайвового звучания.

Bad Religion - Against The Grain (8714092640915) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.