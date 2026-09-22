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Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка

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Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
Generator
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727001
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[0045778641611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
Generator
Жанр
панк
Трек-лист
Generator, Too Much To Ask, No Direction, Tomorrow, Two Babies In The Dark, Heaven Is Falling, Atomic Garden, The Answer, Fertile Crescent, Chimaera, Only Entertainment
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка

Generator выдает захватывающий, неумолимый панк-рок в среднем темпе, где песни просты, но неизменно взлетают на новые высоты. Гитары Бретта и Грега Хетсона поднимают песни на все большую высоту, придерживаясь основных аккордов и избегая ненужных излишеств, таких как соло или эффекты, не теряя при этом энтузиазма и энергии. Все музыканты стремятся превратить каждое прослушивание в настоящую драку с размахиванием плакатами. Честные, недовольные существующим положением вещей тексты Bad Religion пронизаны духом суперпанка, а вокал Грега Графна становится все более мрачным и привлекательным с каждым альбомом. Исходя из негласного понимания того, что сила заключается в краткости, Bad Religion черпают мощные призывы к действию из хорошо известной основы хэппи-панка, а мощное мотивационное воздействие таких песен, как «Generator», «Only Entertainment», «Atomic Garden» и «No Direction», сметает любые обвинения в упрощении или однообразии. «Generator» — это брутальный шум, громче, быстрее и злее, чем когда-либо! Богатый источник высокоэнергетической панк-педагогики.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bad Religion - Generator (0045778641611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[0045778641611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
Generator
Жанр
панк
Трек-лист
Generator, Too Much To Ask, No Direction, Tomorrow, Two Babies In The Dark, Heaven Is Falling, Atomic Garden, The Answer, Fertile Crescent, Chimaera, Only Entertainment
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Generator выдает захватывающий, неумолимый панк-рок в среднем темпе, где песни просты, но неизменно взлетают на новые высоты. Гитары Бретта и Грега Хетсона поднимают песни на все большую высоту, придерживаясь основных аккордов и избегая ненужных излишеств, таких как соло или эффекты, не теряя при этом энтузиазма и энергии. Все музыканты стремятся превратить каждое прослушивание в настоящую драку с размахиванием плакатами. Честные, недовольные существующим положением вещей тексты Bad Religion пронизаны духом суперпанка, а вокал Грега Графна становится все более мрачным и привлекательным с каждым альбомом. Исходя из негласного понимания того, что сила заключается в краткости, Bad Religion черпают мощные призывы к действию из хорошо известной основы хэппи-панка, а мощное мотивационное воздействие таких песен, как «Generator», «Only Entertainment», «Atomic Garden» и «No Direction», сметает любые обвинения в упрощении или однообразии. «Generator» — это брутальный шум, громче, быстрее и злее, чем когда-либо! Богатый источник высокоэнергетической панк-педагогики.


Теги товара: Limited Edition
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