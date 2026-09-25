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Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка

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Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка - фото 1
Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Africa Express
Альбом (сингл)
Bahidora
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка - фото 1
  • Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964167023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Africa Express
Альбом (сингл)
Bahidora
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Soledad, Otim Hop, Mi Lado, Seya, Kuduro, Chucha, Invocation, Quisiera, Defiant Ones, Raise A Glass, The Sky Above You, Hacernos As?, Frenemies, Ofrenda De Sangre, Tayhana, Dorhan Oullhin (What The Heart Desires), El Ni?o, Kelegusta, El Diablo Y La Bruja, P?nico (Cuelga Al DJ), Adios Amigos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка

Всемирно известный музыкальный феномен Africa Express возвращается с совершенно новым студийным альбомом под названием «Africa Express presents. Bahidor?», записанным в Мексике и объединившим музыкантов, певцов и диджеев с четырех континентов. Альбом охватывает богатый список музыкальных традиций, а также фолка, хип-хопа и поп-музыки. Новаторский музыкальный коллектив уже более двух десятилетий объединяет артистов из разных стран и жанров в радикально креативном сотрудничестве, где может произойти и происходит все, что угодно. С идеей объединения артистов из разных культур, жанров и поколений для выступлений и создания музыки Africa Express была основана в 2006 году с поездки в Мали, которая объединила местных звезд Тумани Диабате, Бассеку Куяте и Амаду и Мариам с такими артистами, как соучредитель Дэймон Албарн, Марта Уэйнрайт и Фэтбой Слим. Каждое выступление Africa Express уникально, полно спонтанных моментов магии, сотрудничества и открытий. В 2024 году Africa Express выступила хедлайнером фестиваля Бахидора в Мексике — путешествия, объединившего выдающуюся группу музыкантов, певцов и диджеев со всего мира для репетиций, выступлений и написания новой музыки на берегах древних источников Бахидоры. Результатом стал "Africa Express Presents. Bahidor?", совершенно оригинальный, уникальный сборник из 21 песни, в котором участвует исключительный состав талантов из Мексики, Южной Америки, Африки, США и Великобритании.

Отзывы о товаре Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964167023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Africa Express
Альбом (сингл)
Bahidora
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Soledad, Otim Hop, Mi Lado, Seya, Kuduro, Chucha, Invocation, Quisiera, Defiant Ones, Raise A Glass, The Sky Above You, Hacernos As?, Frenemies, Ofrenda De Sangre, Tayhana, Dorhan Oullhin (What The Heart Desires), El Ni?o, Kelegusta, El Diablo Y La Bruja, P?nico (Cuelga Al DJ), Adios Amigos
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Всемирно известный музыкальный феномен Africa Express возвращается с совершенно новым студийным альбомом под названием «Africa Express presents. Bahidor?», записанным в Мексике и объединившим музыкантов, певцов и диджеев с четырех континентов. Альбом охватывает богатый список музыкальных традиций, а также фолка, хип-хопа и поп-музыки. Новаторский музыкальный коллектив уже более двух десятилетий объединяет артистов из разных стран и жанров в радикально креативном сотрудничестве, где может произойти и происходит все, что угодно. С идеей объединения артистов из разных культур, жанров и поколений для выступлений и создания музыки Africa Express была основана в 2006 году с поездки в Мали, которая объединила местных звезд Тумани Диабате, Бассеку Куяте и Амаду и Мариам с такими артистами, как соучредитель Дэймон Албарн, Марта Уэйнрайт и Фэтбой Слим. Каждое выступление Africa Express уникально, полно спонтанных моментов магии, сотрудничества и открытий. В 2024 году Africa Express выступила хедлайнером фестиваля Бахидора в Мексике — путешествия, объединившего выдающуюся группу музыкантов, певцов и диджеев со всего мира для репетиций, выступлений и написания новой музыки на берегах древних источников Бахидоры. Результатом стал "Africa Express Presents. Bahidor?", совершенно оригинальный, уникальный сборник из 21 песни, в котором участвует исключительный состав талантов из Мексики, Южной Америки, Африки, США и Великобритании.
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Africa Express - Bahidora (4099964167023) виниловая пластинка - купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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