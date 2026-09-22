Various Artists - Essential '80s (5711053020314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential '80s
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726976
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential '80s
Жанр
Диско
Трек-лист
Bonnie Tyler - Total Eclipse Of The Heart, Berlin - Take My Breath Away, Sabrina - Boys (Summertime Love), Soft Cell - Tainted Love, Starship - We Built This City, Tiffany - I Think We're Alone Now, Dead Or Alive - You Spin Me Round, Kim Carnes - Bette Davis Eyes, Irene Cara - Flashdance... What A Feeling, Michael Sembello - Maniac, Katrina - Walking On Sunshine, ABC - The Look Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Complete Vinyl Collection – 1
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Essential '80s (5711053020314) виниловая пластинка
Компиляция из серии "The Complete Vinyl Collection" лучших популярных песен 80-х годов от датского лейбла Bellevue Entertainment. Bonnie Tyler, Soft Cell, Dead Or Alive, ABC, Berlin, Starship и многие другие популярные исполнители.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential '80s
Жанр
Диско
Трек-лист
Bonnie Tyler - Total Eclipse Of The Heart, Berlin - Take My Breath Away, Sabrina - Boys (Summertime Love), Soft Cell - Tainted Love, Starship - We Built This City, Tiffany - I Think We're Alone Now, Dead Or Alive - You Spin Me Round, Kim Carnes - Bette Davis Eyes, Irene Cara - Flashdance... What A Feeling, Michael Sembello - Maniac, Katrina - Walking On Sunshine, ABC - The Look Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Complete Vinyl Collection – 1
Страна производитель
Дания
Компиляция из серии "The Complete Vinyl Collection" лучших популярных песен 80-х годов от датского лейбла Bellevue Entertainment. Bonnie Tyler, Soft Cell, Dead Or Alive, ABC, Berlin, Starship и многие другие популярные исполнители.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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