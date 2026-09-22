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Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка

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Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 1
Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 2
Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 3
Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 4
Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
Stereo Mind Game
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 1
  • Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 2
  • Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 3
  • Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 4
  • Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726969
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Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400051201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
Stereo Mind Game
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, On Your Way, Party, Dandelion, Neptune, Swim Back, Junkmail, Future Lover, (Missed Calls), B10 Isolation, B11 To Rage, B12 Wish I Could Cross The Sea
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daughter - Stereo Mind Game (coloured) (0191400051201) виниловая пластинка

Елена Тонра, возможно, и не страстная пловчиха, но звучание нового альбома Daughter, "Stereo Mind Game", подобно океану, в который так и хочется нырнуть. Третий альбом британской группы и первый студийный альбом за семь лет исследует, что значит быть разлученным с любимыми людьми и даже с самим собой — сложная тема. Трио Daughter, состоящее из Елены Тонры, Игоря Хаэфели и Реми Агилеллы, было образовано в 2010 году. После выпуска двух студийных альбомов, "If You Leave" (2013) и "Not to Disappear" (2016), а также саундтрека к видеоигре "From Before the Storm" (2017), они решили сделать перерыв. Однако незадолго до этого они вместе репетировали в Лос-Анджелесе, между гастролями на разогреве у The National и своими первыми сольными концертами в Южной Америке. Именно там началась работа над новым альбомом. После этого наступила тишина — как в группе, так и между участниками. В течение следующих нескольких лет, пока участники работали над собственными проектами, включая сольный альбом Тонры под псевдонимом Ex:Re, Daughter время от времени встречались для совместной работы над песнями в студиях Лондона, Портленда и Сан-Диего, где Хэфели прожил шесть месяцев в 2019 году. Центральным романтическим персонажем альбома стал человек, с которым Тонра познакомилась там, приехав из Лондона. Между ними возникла сильная связь, но она знала, что их разделяет Атлантический океан. Daughter начали всерьез записывать двенадцать песен альбома в 2021 году. Хэфели, проживающий в Бристоле, встретился с Тонрой в студии Middle Farm Studios в Девоне. Агилелла, проживающий в Портленде, штат Орегон, записал свои барабанные партии в студии Bocce Studio в Ванкувере, штат Вашингтон. Хэфели выступил продюсером нескольких песен, а Тонра спродюсировала «Junkmail». Остальные песни они продюсировали совместно. Стремление преодолеть физические расстояния, чувство, усилившееся во время пандемии, вплетено во многие из этих треков. В песне «Wish I Could Cross the Sea» мы слышим голосовые сообщения от юных племянницы и племянника Тонры, живущих в Италии. В «(Missed Calls)» есть еще одно голосовое сообщение, в котором друг описывает сон. Обработанное модульными эффектами, оно звучит невероятно жутко. ??Эти сообщения, попытки наладить связь с близкими людьми, которых вы не можете видеть, «могут вытащить вас из колодца», — говорит Тонра, — но только если вы возьмете трубку. Если вы впустите других, может появиться красота. Глубокие чувства исходят от смычков 12 Ensemble, лондонского струнного оркестра, представленного на многих треках альбома. Аранжированные Хэфели и Тонрой и оркестрованные Джозефиной Стивенсон, произведения были, что символично, записаны в The Pool, помещении в Бермондси, на юге Лондона.Это здание раньше было общественной баней. Квартет духовых инструментов также придает "Neptune" и "To Rage" приятное звуковое тепло. Если ранние работы Daughter черпали свою силу в обезоруживающей и эмоциональной честности, то "Stereo Mind Game" затрагивает контрастные чувства. "Речь идет о том, чтобы не работать в абсолютных категориях", - говорит Хэфели. После более чем десятилетия изображения самых мрачных эмоций, Daughter записали свой самый оптимистичный и почти сияющий альбом на сегодняшний день.

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400051201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
Stereo Mind Game
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, On Your Way, Party, Dandelion, Neptune, Swim Back, Junkmail, Future Lover, (Missed Calls), B10 Isolation, B11 To Rage, B12 Wish I Could Cross The Sea
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Елена Тонра, возможно, и не страстная пловчиха, но звучание нового альбома Daughter, "Stereo Mind Game", подобно океану, в который так и хочется нырнуть. Третий альбом британской группы и первый студийный альбом за семь лет исследует, что значит быть разлученным с любимыми людьми и даже с самим собой — сложная тема. Трио Daughter, состоящее из Елены Тонры, Игоря Хаэфели и Реми Агилеллы, было образовано в 2010 году. После выпуска двух студийных альбомов, "If You Leave" (2013) и "Not to Disappear" (2016), а также саундтрека к видеоигре "From Before the Storm" (2017), они решили сделать перерыв. Однако незадолго до этого они вместе репетировали в Лос-Анджелесе, между гастролями на разогреве у The National и своими первыми сольными концертами в Южной Америке. Именно там началась работа над новым альбомом. После этого наступила тишина — как в группе, так и между участниками. В течение следующих нескольких лет, пока участники работали над собственными проектами, включая сольный альбом Тонры под псевдонимом Ex:Re, Daughter время от времени встречались для совместной работы над песнями в студиях Лондона, Портленда и Сан-Диего, где Хэфели прожил шесть месяцев в 2019 году. Центральным романтическим персонажем альбома стал человек, с которым Тонра познакомилась там, приехав из Лондона. Между ними возникла сильная связь, но она знала, что их разделяет Атлантический океан. Daughter начали всерьез записывать двенадцать песен альбома в 2021 году. Хэфели, проживающий в Бристоле, встретился с Тонрой в студии Middle Farm Studios в Девоне. Агилелла, проживающий в Портленде, штат Орегон, записал свои барабанные партии в студии Bocce Studio в Ванкувере, штат Вашингтон. Хэфели выступил продюсером нескольких песен, а Тонра спродюсировала «Junkmail». Остальные песни они продюсировали совместно. Стремление преодолеть физические расстояния, чувство, усилившееся во время пандемии, вплетено во многие из этих треков. В песне «Wish I Could Cross the Sea» мы слышим голосовые сообщения от юных племянницы и племянника Тонры, живущих в Италии. В «(Missed Calls)» есть еще одно голосовое сообщение, в котором друг описывает сон. Обработанное модульными эффектами, оно звучит невероятно жутко. ??Эти сообщения, попытки наладить связь с близкими людьми, которых вы не можете видеть, «могут вытащить вас из колодца», — говорит Тонра, — но только если вы возьмете трубку. Если вы впустите других, может появиться красота. Глубокие чувства исходят от смычков 12 Ensemble, лондонского струнного оркестра, представленного на многих треках альбома. Аранжированные Хэфели и Тонрой и оркестрованные Джозефиной Стивенсон, произведения были, что символично, записаны в The Pool, помещении в Бермондси, на юге Лондона.Это здание раньше было общественной баней. Квартет духовых инструментов также придает "Neptune" и "To Rage" приятное звуковое тепло. Если ранние работы Daughter черпали свою силу в обезоруживающей и эмоциональной честности, то "Stereo Mind Game" затрагивает контрастные чувства. "Речь идет о том, чтобы не работать в абсолютных категориях", - говорит Хэфели. После более чем десятилетия изображения самых мрачных эмоций, Daughter записали свой самый оптимистичный и почти сияющий альбом на сегодняшний день.
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