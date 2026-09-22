Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка
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Описание товара Grimes - Art Angels (0652637353518) виниловая пластинка
Описать звучание канадской певицы, автора песен, продюсера, режиссера видеоклипов и журналистки Клэр Буше, известной как Grimes, — задача непростая. Она сознательно отказывается навязывать себе жанровые рамки, свободно сочетая всевозможные влияния и эксперименты, композиции и звуковые генераторы. «Grimes — это рожденное от любви инопланетное потомство Aphex Twin и ABBA», — написало издание Tastemaker Magazine, а Dazed назвало ее «поп-идолом из другого измерения». Сочетание различных стилей, аранжировок и инструментов, безусловно, уходит корнями в музыкальное воспитание Grimes, поскольку она называет Мэрилина Мэнсона, Кристину Агилеру, Nine Inch Nails, Лану Дель Рей, Aphex Twin, Мэрайю Кэри, OutKast и Энию одинаково важными источниками вдохновения. В 2012 году она выпустила свой международный дебютный альбом на лейбле 4AD, "Visions", который был удостоен множества похвальных отзывов критиков, наград и наград, включая место в списке NME "500 величайших альбомов всех времен". После этого успеха Grimes переехала в Лос-Анджелес, самостоятельно освоила Ableton Live и написала сотни новых песен. Некоторые из них вошли в альбом "Art Angels". Интересно, что ни один из 14 треков не похож друг на друга. Будь то рок, нойз, кантри, R&B, сакральная музыка, индастриал или электроника, от популярной радиокомпозиции "Flesh Without Blood" до пронзительного дабстеп-трека "Scream", все на "Art Angels" звучит гармонично. Завораживающе!
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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