Top.Mail.Ru
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 1
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 2
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 3
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 4
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 5
Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
If You Leave
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 1
  • Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 2
  • Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 3
  • Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 4
  • Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 5
  • Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726964
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637330113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
If You Leave
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Winter 4.43, Smother 4.02, Youth 4.13, Still 3.33, Lifeforms 5.35, Tomorrow 4.41, Human 3.32, Touch 4.26, Amsterdam 4.03, Shallows 6.54
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Winter 4.43, Smother 4.02, Youth 4.13, Still 3.33, Lifeforms 5.35, Tomorrow 4.41, Human 3.32, Touch 4.26, Amsterdam 4.03, Shallows 6.54

Отзывы о товаре Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637330113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
If You Leave
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Winter 4.43, Smother 4.02, Youth 4.13, Still 3.33, Lifeforms 5.35, Tomorrow 4.41, Human 3.32, Touch 4.26, Amsterdam 4.03, Shallows 6.54
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Winter 4.43, Smother 4.02, Youth 4.13, Still 3.33, Lifeforms 5.35, Tomorrow 4.41, Human 3.32, Touch 4.26, Amsterdam 4.03, Shallows 6.54
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daughter - If You Leave (0652637330113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...