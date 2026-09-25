Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
Slow Buildings
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 726963
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400081017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
Slow Buildings
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
King Fade, Angel (Will You Be My), One Blue Hill, Henry, Under Your Nose, Little Gesture, Song Of Solomon, Fine Friend, Gesture Of A Fear, Always I, Suggestion, Special Present (Edit), Marimba, Reprise, On Your Own (Tape Demo), Always I (Demo), Loopy (Tape Demo), Henry (Demo), Angel (Acoustic Tape Demo), Marimba (Demo)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка
Третий и последний студийный альбом Pale Saints, выпущенный лейблом 4AD 29 августа 1994 года. Это был первый альбом группы после ухода оригинального вокалиста и басиста Иэна Мастерса и прихода Колин Браун на басу/вокале; гитаристка Мэриэл Бархэм, которая присоединилась к Pale Saints для их предыдущего альбома In Ribbons, также взяла на себя обязанности ведущего вокалиста. В Slow Buildings есть сингл "Fine Friend". "Генри", "One Blue Hill" и "Ангел" были выпущены только в качестве радио-синглов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400081017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
Slow Buildings
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
King Fade, Angel (Will You Be My), One Blue Hill, Henry, Under Your Nose, Little Gesture, Song Of Solomon, Fine Friend, Gesture Of A Fear, Always I, Suggestion, Special Present (Edit), Marimba, Reprise, On Your Own (Tape Demo), Always I (Demo), Loopy (Tape Demo), Henry (Demo), Angel (Acoustic Tape Demo), Marimba (Demo)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Третий и последний студийный альбом Pale Saints, выпущенный лейблом 4AD 29 августа 1994 года. Это был первый альбом группы после ухода оригинального вокалиста и басиста Иэна Мастерса и прихода Колин Браун на басу/вокале; гитаристка Мэриэл Бархэм, которая присоединилась к Pale Saints для их предыдущего альбома In Ribbons, также взяла на себя обязанности ведущего вокалиста. В Slow Buildings есть сингл "Fine Friend". "Генри", "One Blue Hill" и "Ангел" были выпущены только в качестве радио-синглов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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