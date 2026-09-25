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OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка

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OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка - фото 1
OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка - фото 2
OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Brokeback Mountain
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726940
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478513077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Brokeback Mountain
Жанр
Кантри
Трек-лист
Gustavo Santaolalla–Brokeback Mountain 1, Emmylou Harris–A Love That Will Never Grow Old, Teddy Thompson & Rufus Wainwright–King Of The Road, Gustavo Santaolalla–Snow, Steve Earle–The Devil's Right Hand, Mary McBride–No One's Gonna Love You Like Me, Gustavo Santaolalla–Brokeback Mountain 2, Teddy Thompson–I Don't Want To Say Goodbye, Jackie Green (2)–I Will Never Let You Go, Gustavo Santaolalla–Riding Horses, The Gas Band–An Angel Went Up In Flames, Linda Ronstadt–It's So Easy, Gustavo Santaolal
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla) (0602478513077) виниловая пластинка

LP — стандартное виниловое издание в роскошном разворотном конверте. Включает 16-страничный буклет с редкими фотографиями со съёмок фильма. Переиздано к 20-летию саундтрека. Впервые на виниле. Официальный саундтрек к фильму « Горбатая гора » впервые выпущен на виниле в честь 20-летия знаменательного фильма и саундтрека. Официальный саундтрек к фильму « Горбатая гора ». Спродюсированный и в основном написанный Густаво Сантаолальей ( «Одни из нас » «Август: Графство Осейдж» «Вавилон» ), этот прекрасно собранный альбом саундтреков сочетает в себе лучшие моменты из оригинальной музыки Сантаолальи и включает в себя выступления Вилли Нельсона Руфуса Уэйнрайта Тедди Томпсона Эммилу Харрис Стива Эрла и Линды Ронстадт. Режиссером фильма стал Энг Ли а в главных ролях снялись Хит Леджер Джейк Джилленхол Энн Хэтэуэй и Мишель Уильямс. Фильм « Горбатая гора » мгновенно стал классикой, сломав кинематографические и социальные барьеры и завоевав премию «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478513077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Brokeback Mountain
Жанр
Кантри
Трек-лист
Gustavo Santaolalla–Brokeback Mountain 1, Emmylou Harris–A Love That Will Never Grow Old, Teddy Thompson & Rufus Wainwright–King Of The Road, Gustavo Santaolalla–Snow, Steve Earle–The Devil's Right Hand, Mary McBride–No One's Gonna Love You Like Me, Gustavo Santaolalla–Brokeback Mountain 2, Teddy Thompson–I Don't Want To Say Goodbye, Jackie Green (2)–I Will Never Let You Go, Gustavo Santaolalla–Riding Horses, The Gas Band–An Angel Went Up In Flames, Linda Ronstadt–It's So Easy, Gustavo Santaolal
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
LP — стандартное виниловое издание в роскошном разворотном конверте. Включает 16-страничный буклет с редкими фотографиями со съёмок фильма. Переиздано к 20-летию саундтрека. Впервые на виниле. Официальный саундтрек к фильму « Горбатая гора » впервые выпущен на виниле в честь 20-летия знаменательного фильма и саундтрека. Официальный саундтрек к фильму « Горбатая гора ». Спродюсированный и в основном написанный Густаво Сантаолальей ( «Одни из нас » «Август: Графство Осейдж» «Вавилон» ), этот прекрасно собранный альбом саундтреков сочетает в себе лучшие моменты из оригинальной музыки Сантаолальи и включает в себя выступления Вилли Нельсона Руфуса Уэйнрайта Тедди Томпсона Эммилу Харрис Стива Эрла и Линды Ронстадт. Режиссером фильма стал Энг Ли а в главных ролях снялись Хит Леджер Джейк Джилленхол Энн Хэтэуэй и Мишель Уильямс. Фильм « Горбатая гора » мгновенно стал классикой, сломав кинематографические и социальные барьеры и завоевав премию «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек.


Теги товара: Limited Edition
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