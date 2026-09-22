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Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка

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Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка - фото 1
Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка - фото 2
Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Exotica
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка - фото 1
  • Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка - фото 2
  • Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726926
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398952512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Exotica
Жанр
Диско
Трек-лист
Can't Get Enough (feat. Sahara Beck), At The Disko, Fireworks (feat. Moss Kena & the Knocks), Don't Stop, Dopamine (feat. Eyelar), I Remember, Opposite of Crazy (feat. Bloom Twins), Hypnotized with Sophie and the Giants, Loneliness (feat. Francesca Lombardo), Hands to the Sky (feat. Fiorious & House Gospel Choir), Money Money, Playbox, Exotica (feat. Mind Enterprises), Wanna Feel Like A Lover (feat. Ed Mac)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка

С выпуском своего дебютного альбома «Soulmatic», вышедшего в 2017 году на лейбле Sweat It Out, Purple Disco Machine дал нам первое представление о том, что еще можно ожидать от всемирно известного диджея и продюсера. Ответственный за множество хит-синглов из клубного мира, в том числе "My House", его дебютный альбом также положил начало огромному успеху "Devil In Me" и "Body Funk". Теперь грозный немецкий продюсер предлагает более интимную сторону своего мастерства, приглашая нас в мир своего второго альбома «Exotica». LP отдает дань уважения 80-м и множеству артистов, которые вдохновили его на создание и направили его на путь становления всемирно известным продюсером, которым он является сегодня. 14-трековый альбом может похвастаться всеми элементами его искренних фаворитов на протяжении десятилетия - синти-попом из Великобритании, итало-диско стилем Мородера, Милана и Мюнхена, фанком Принса, R&B электро-соулом Лютера Вандросса, Jam и Льюиса до влияние Джорджа Майкла и Куинси Джонса. Имя исполнителя Purple Disco Machine, укоренившееся в его музыкальной идентичности, представляет собой намеренный коллаж цвета фанк-героя его 80-х Принса и вдохновляющего веселого танцевального ритма Miami Sound Machine Глории Эстефан. Альбом включает в себя все грувы, фирменные гитарные партии и фанковые басовые партии, которые являются синонимом звучания Purple Disco Machine, и в то же время есть моменты света и тени, приглашающие вас глубже в его вселенную. Уже выпустив несколько синглов с пластинки, включая коллаборацию Sophie and the Giants «Hypnotized», «Fireworks feat. Moss Kena & The Knocks», «Playbox» и совсем недавно «Dopamine feat. Eyelar», Purple Disco Machine быстро завоевала огромную международную популярность, и желание поклонников услышать больше. «Hypnotized» стал гимном во всем мире, его транслировали более 250 миллионов раз на разных платформах, и в то же время он получил трижды платиновый статус в Италии, Польше и Швейцарии. С беззаботным стилем «Fireworks», который быстро последовал этому примеру, на сегодняшний день имеет более 70 миллионов стримов, при этом доминируя в эфире Европы, занимая 5-е место в общем чарте и 1-е место в Италии и Германии. Продолжая стремительно расти в чартах Shazam, сингл занял первое место в Германии и третье место в Италии, Дании и Австрии, став еще одним сертифицированным хитом Purple Disco Machine.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398952512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Exotica
Жанр
Диско
Трек-лист
Can't Get Enough (feat. Sahara Beck), At The Disko, Fireworks (feat. Moss Kena & the Knocks), Don't Stop, Dopamine (feat. Eyelar), I Remember, Opposite of Crazy (feat. Bloom Twins), Hypnotized with Sophie and the Giants, Loneliness (feat. Francesca Lombardo), Hands to the Sky (feat. Fiorious & House Gospel Choir), Money Money, Playbox, Exotica (feat. Mind Enterprises), Wanna Feel Like A Lover (feat. Ed Mac)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
С выпуском своего дебютного альбома «Soulmatic», вышедшего в 2017 году на лейбле Sweat It Out, Purple Disco Machine дал нам первое представление о том, что еще можно ожидать от всемирно известного диджея и продюсера. Ответственный за множество хит-синглов из клубного мира, в том числе "My House", его дебютный альбом также положил начало огромному успеху "Devil In Me" и "Body Funk". Теперь грозный немецкий продюсер предлагает более интимную сторону своего мастерства, приглашая нас в мир своего второго альбома «Exotica». LP отдает дань уважения 80-м и множеству артистов, которые вдохновили его на создание и направили его на путь становления всемирно известным продюсером, которым он является сегодня. 14-трековый альбом может похвастаться всеми элементами его искренних фаворитов на протяжении десятилетия - синти-попом из Великобритании, итало-диско стилем Мородера, Милана и Мюнхена, фанком Принса, R&B электро-соулом Лютера Вандросса, Jam и Льюиса до влияние Джорджа Майкла и Куинси Джонса. Имя исполнителя Purple Disco Machine, укоренившееся в его музыкальной идентичности, представляет собой намеренный коллаж цвета фанк-героя его 80-х Принса и вдохновляющего веселого танцевального ритма Miami Sound Machine Глории Эстефан. Альбом включает в себя все грувы, фирменные гитарные партии и фанковые басовые партии, которые являются синонимом звучания Purple Disco Machine, и в то же время есть моменты света и тени, приглашающие вас глубже в его вселенную. Уже выпустив несколько синглов с пластинки, включая коллаборацию Sophie and the Giants «Hypnotized», «Fireworks feat. Moss Kena & The Knocks», «Playbox» и совсем недавно «Dopamine feat. Eyelar», Purple Disco Machine быстро завоевала огромную международную популярность, и желание поклонников услышать больше. «Hypnotized» стал гимном во всем мире, его транслировали более 250 миллионов раз на разных платформах, и в то же время он получил трижды платиновый статус в Италии, Польше и Швейцарии. С беззаботным стилем «Fireworks», который быстро последовал этому примеру, на сегодняшний день имеет более 70 миллионов стримов, при этом доминируя в эфире Европы, занимая 5-е место в общем чарте и 1-е место в Италии и Германии. Продолжая стремительно расти в чартах Shazam, сингл занял первое место в Германии и третье место в Италии, Дании и Австрии, став еще одним сертифицированным хитом Purple Disco Machine.
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