Описание товара Purple Disco Machine - Exotica (0194398952512) виниловая пластинка

С выпуском своего дебютного альбома «Soulmatic», вышедшего в 2017 году на лейбле Sweat It Out, Purple Disco Machine дал нам первое представление о том, что еще можно ожидать от всемирно известного диджея и продюсера. Ответственный за множество хит-синглов из клубного мира, в том числе "My House", его дебютный альбом также положил начало огромному успеху "Devil In Me" и "Body Funk". Теперь грозный немецкий продюсер предлагает более интимную сторону своего мастерства, приглашая нас в мир своего второго альбома «Exotica». LP отдает дань уважения 80-м и множеству артистов, которые вдохновили его на создание и направили его на путь становления всемирно известным продюсером, которым он является сегодня. 14-трековый альбом может похвастаться всеми элементами его искренних фаворитов на протяжении десятилетия - синти-попом из Великобритании, итало-диско стилем Мородера, Милана и Мюнхена, фанком Принса, R&B электро-соулом Лютера Вандросса, Jam и Льюиса до влияние Джорджа Майкла и Куинси Джонса. Имя исполнителя Purple Disco Machine, укоренившееся в его музыкальной идентичности, представляет собой намеренный коллаж цвета фанк-героя его 80-х Принса и вдохновляющего веселого танцевального ритма Miami Sound Machine Глории Эстефан. Альбом включает в себя все грувы, фирменные гитарные партии и фанковые басовые партии, которые являются синонимом звучания Purple Disco Machine, и в то же время есть моменты света и тени, приглашающие вас глубже в его вселенную. Уже выпустив несколько синглов с пластинки, включая коллаборацию Sophie and the Giants «Hypnotized», «Fireworks feat. Moss Kena & The Knocks», «Playbox» и совсем недавно «Dopamine feat. Eyelar», Purple Disco Machine быстро завоевала огромную международную популярность, и желание поклонников услышать больше. «Hypnotized» стал гимном во всем мире, его транслировали более 250 миллионов раз на разных платформах, и в то же время он получил трижды платиновый статус в Италии, Польше и Швейцарии. С беззаботным стилем «Fireworks», который быстро последовал этому примеру, на сегодняшний день имеет более 70 миллионов стримов, при этом доминируя в эфире Европы, занимая 5-е место в общем чарте и 1-е место в Италии и Германии. Продолжая стремительно расти в чартах Shazam, сингл занял первое место в Германии и третье место в Италии, Дании и Австрии, став еще одним сертифицированным хитом Purple Disco Machine.