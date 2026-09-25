Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Bravo
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 726872
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644889115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Bravo
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Desert, Sea Of Tranquility, Nemo, Ghost, California, The Secret, Sun God, Mesmer, Novgorod, Ease Your Mind, Bravo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка
"Bravo" - дебютный альбом норвежской группы Gazpacho, вышедший в 2003 году. Переиздание на двойном черном виниле, на четвертой стороне рисунок. Gazpacho - норвежская арт-рок группа из Осло. Оригинальный состав из трех музыкантов собрался в 1996 году, впоследствии к группе присоединилсь еще трое. Gazpacho часто сравнивали с A-ha, Radiohead, Marillion и Porcupine Tree, а один из критиков описал музыку коллектива как "classical post ambient nocturnal atmospheric neo-progressive folk world rock". Будучи лишены поддержки какого-либо крупного лейбла, Gazpacho активно используют интернет для распространения своих релизов. Это позволяет участниками группы выпускать по альбому в год, самостоятельно контролируя творческий процесс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644889115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Bravo
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Desert, Sea Of Tranquility, Nemo, Ghost, California, The Secret, Sun God, Mesmer, Novgorod, Ease Your Mind, Bravo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
"Bravo" - дебютный альбом норвежской группы Gazpacho, вышедший в 2003 году. Переиздание на двойном черном виниле, на четвертой стороне рисунок. Gazpacho - норвежская арт-рок группа из Осло. Оригинальный состав из трех музыкантов собрался в 1996 году, впоследствии к группе присоединилсь еще трое. Gazpacho часто сравнивали с A-ha, Radiohead, Marillion и Porcupine Tree, а один из критиков описал музыку коллектива как "classical post ambient nocturnal atmospheric neo-progressive folk world rock". Будучи лишены поддержки какого-либо крупного лейбла, Gazpacho активно используют интернет для распространения своих релизов. Это позволяет участниками группы выпускать по альбому в год, самостоятельно контролируя творческий процесс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Gazpacho - Bravo (0802644889115) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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