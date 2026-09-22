Seventeen - Happy Burstday (coloured) (0198704600920) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seventeen
Альбом (сингл)
Happy Burstday
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726867
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0198704600920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seventeen
Альбом (сингл)
Happy Burstday
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
HBD, Thunder, Bad Influence, Skyfall (The 8 Solo), Fortunate Change (Joshua Solo), 99.9% (Wonwoo Solo), Raindrops (Seungkwan Solo), Damage (Hoshi Solo), Shake It Off (Mingyu Solo), Happy Virus (DK Solo), Destiny (Woozi Solo), Shining Star (Vernon Solo), Gemini (Jun Solo), Trigger (Dino Solo), Coincidence (Jeonghan Solo), Jungle (S.Coups Solo), Bad Influence (Explicit Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Seventeen - Happy Burstday (coloured) (0198704600920) виниловая пластинка
LP - Лимитированное издание Evergreen на виниле с черными брызгами. Группа Seventeen отмечает 10-летие новым альбомом Happy Burstday.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0198704600920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seventeen
Альбом (сингл)
Happy Burstday
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
HBD, Thunder, Bad Influence, Skyfall (The 8 Solo), Fortunate Change (Joshua Solo), 99.9% (Wonwoo Solo), Raindrops (Seungkwan Solo), Damage (Hoshi Solo), Shake It Off (Mingyu Solo), Happy Virus (DK Solo), Destiny (Woozi Solo), Shining Star (Vernon Solo), Gemini (Jun Solo), Trigger (Dino Solo), Coincidence (Jeonghan Solo), Jungle (S.Coups Solo), Bad Influence (Explicit Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
LP - Лимитированное издание Evergreen на виниле с черными брызгами. Группа Seventeen отмечает 10-летие новым альбомом Happy Burstday.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Seventeen - Happy Burstday (coloured) (0198704600920) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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