Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 8GB (KVR32S22S8/8WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти оптимален для базового апгрейда старого компьютера или сборки новой недорогой офисной, домашней или мультимедийной системы. Он закрывает потребности в повседневной многозадачности: комфортной работе с документами, браузером с множеством вкладок, легкими приложениями и нетребовательными играми. Для современных ресурсоемких задач, таких как монтаж видео или запуск топовых игровых проектов, одного модуля такого объема будет недостаточно, и стоит рассмотреть комплект из двух или более планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что гарантирует совместимость с современными настольными платформами на процессорах Intel Core 10-го поколения и старше, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее. Этот тип памяти обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей базой для систем начального уровня. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что в рамках платформы DDR4 обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы. В паре со вторым идентичным модулем в двухканальном режиме производительность вырастет заметнее, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости работы с памятью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность при данной частоте. Это типичный параметр для недорогих модулей JEDEC, обеспечивающих стабильную работу на стандартных настройках. Рабочее напряжение составляет 1.2 В. Данная планка не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO и работает на заводских настройках JEDEC, что упрощает установку и гарантирует совместимость без необходимости настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат, поддерживающих DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима платформа, которая по умолчанию поддерживает эту частоту (например, Intel 400-й чипсет и новее или AMD с чипсетами серии 500). На более старых платформах память может запуститься на меньшей, базовой частоте (например, 2133 или 2400 МГц). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для настольных ПК, а не SO-DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном формате без радиатора. Это делает её идеальным выбором для компактных корпусов и систем, где может быть ограничено пространство, а также исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как модуль работает на стандартном напряжении и не предназначен для экстремального разгона, генерируя умеренное тепло.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального быстродействия системы рекомендуется установить два таких модуля в слоты, рекомендованные руководством к материнской плате, для активации двухканального режима. Если вы докупаете эту планку к уже установленной, старайтесь, чтобы она была идентичной по всем параметрам (объём, частота, тайминги) для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что снижает производительность системы по сравнению с парой планок. Он не поддерживает разгон через XMP, поэтому его потенциал ограничен заводской частотой. Перед покупкой обязательно проверьте поддержку стандарта DDR4 вашей материнской платой. Для игрового или рабочего ПК лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей объёмом 8 ГБ каждый (итого 16 ГБ) для активации двухканального режима и более комфортной работы.