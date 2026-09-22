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Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX

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Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 8
Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 1
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 2
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 3
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 4
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 5
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 6
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 7
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 8
  • Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726812
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
WM, индикатор температуры, место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2700-2700об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
80

Описание товара Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX

Кулер для процессора Deepcool AK700 Digital NYX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Благодаря новейшей технологии DeepCool Core Touch Technology (CTT 2.0) и оптимизированной конструкции корпуса, AK700 DIGITAL NYX демонстрирует повышенную эффективность охлаждения. ЦИФРОВОЙ АКЦЕНТ Отличительной особенностью AK700 DIGITAL NYX является усовершенствованный четырехсегментный дисплей, который отслеживает температуру, загрузку, мощность и частоту процессора. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0. ОХЛАЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИИ. ТЕХНОЛОГИЯ DeepCreative С новым интерфейсом DeepCreative один щелчок мышью заменяет множество настроек BIOS: ИИ-алгоритм DeepCreative собственной разработки отслеживает нагрузку на процессор в реальном времени и автоматически устанавливает оптимальную скорость вентиляторов. Это гарантирует идеальный баланс между мощным охлаждением и тихой работой — без лишних усилий. *Вентиляторы мгновенно переключаются на полную скорость, если температура процессора поднимается выше 80 °C, за счет чего тепло отводится практически мгновенно Вентиляторы автоматически возвращаются в заданный режим, когда температура процессора опускается ниже 80 °C ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ AK AK700 DIGITAL NYX продолжает традиции, предлагая прецизионно обработанную медную основу и семь медных тепловых трубок, которые обеспечивают улучшенную теплопередачу. Фирменная матрица ребер в конструкции радиатора с одной башней обеспечивает более высокую эффективность для высокопроизводительных систем. НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВМЕСТИМОСТИ Смещение тепловых трубок позволило увеличить глубину радиатора без ущерба для совместимости с компонентами. Такое решение обеспечивает больше пространства для модулей памяти с высокими радиаторами и свободный доступ ко всем слотам ОЗУ. ЭФФЕКТИВНЫЙ, ТИХИЙ И МОЩНЫЙ Оснащенные высококачественными гидравлическими подшипниками и трехфазным четырехполюсным двигателем с шестью слотами, вентиляторы AK700 DIGITAL NYX работают плавно и бесшумно. 1. Запуск/остановка с нулевой скоростью вращения эффективно снижает уровень шума и продлевает срок службы вентилятора. 2. Активируйте технологию очистки (ACT) в течение 8 секунд после включения питания, чтобы запустить автоматическую очистку от пыли как лопастей вентилятора, так и радиатора. МНОГОПЛАТФОРМЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Прочные монтажные крепления упрощают процесс установки системы, что обеспечивает плотное прилегание и равномерное распределение давления на основных платформах Intel и AMD.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
WM, индикатор температуры, место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2700-2700об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Deepcool AK700 Digital NYX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Благодаря новейшей технологии DeepCool Core Touch Technology (CTT 2.0) и оптимизированной конструкции корпуса, AK700 DIGITAL NYX демонстрирует повышенную эффективность охлаждения. ЦИФРОВОЙ АКЦЕНТ Отличительной особенностью AK700 DIGITAL NYX является усовершенствованный четырехсегментный дисплей, который отслеживает температуру, загрузку, мощность и частоту процессора. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0. ОХЛАЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИИ. ТЕХНОЛОГИЯ DeepCreative С новым интерфейсом DeepCreative один щелчок мышью заменяет множество настроек BIOS: ИИ-алгоритм DeepCreative собственной разработки отслеживает нагрузку на процессор в реальном времени и автоматически устанавливает оптимальную скорость вентиляторов. Это гарантирует идеальный баланс между мощным охлаждением и тихой работой — без лишних усилий. *Вентиляторы мгновенно переключаются на полную скорость, если температура процессора поднимается выше 80 °C, за счет чего тепло отводится практически мгновенно Вентиляторы автоматически возвращаются в заданный режим, когда температура процессора опускается ниже 80 °C ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ AK AK700 DIGITAL NYX продолжает традиции, предлагая прецизионно обработанную медную основу и семь медных тепловых трубок, которые обеспечивают улучшенную теплопередачу. Фирменная матрица ребер в конструкции радиатора с одной башней обеспечивает более высокую эффективность для высокопроизводительных систем. НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВМЕСТИМОСТИ Смещение тепловых трубок позволило увеличить глубину радиатора без ущерба для совместимости с компонентами. Такое решение обеспечивает больше пространства для модулей памяти с высокими радиаторами и свободный доступ ко всем слотам ОЗУ. ЭФФЕКТИВНЫЙ, ТИХИЙ И МОЩНЫЙ Оснащенные высококачественными гидравлическими подшипниками и трехфазным четырехполюсным двигателем с шестью слотами, вентиляторы AK700 DIGITAL NYX работают плавно и бесшумно. 1. Запуск/остановка с нулевой скоростью вращения эффективно снижает уровень шума и продлевает срок службы вентилятора. 2. Активируйте технологию очистки (ACT) в течение 8 секунд после включения питания, чтобы запустить автоматическую очистку от пыли как лопастей вентилятора, так и радиатора. МНОГОПЛАТФОРМЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Прочные монтажные крепления упрощают процесс установки системы, что обеспечивает плотное прилегание и равномерное распределение давления на основных платформах Intel и AMD.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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