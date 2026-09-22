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Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black купить с доставкой в Москве
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Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black

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Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 3
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 4
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Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 6
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 7
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 8
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 9
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 10
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 11
Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 1
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 2
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 3
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 4
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 5
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 6
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 7
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 8
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 9
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 10
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 11
  • Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717589
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х43х37
Вес, кг.
12.9

Описание товара Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black

ID-Cooling FX240 LCD - система жидкостного охлаждения, которая оснащена насосом с максимальной частотой вращения 2900 об / мин, который эффективно и бесшумно циркулирует охлаждающую жидкость и обеспечивает низкие температуры даже в периоды максимальной производительности процессора.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling FX240 LCD Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ID-Cooling FX240 LCD - система жидкостного охлаждения, которая оснащена насосом с максимальной частотой вращения 2900 об / мин, который эффективно и бесшумно циркулирует охлаждающую жидкость и обеспечивает низкие температуры даже в периоды максимальной производительности процессора.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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