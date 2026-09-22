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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый

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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 1
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 2
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 3
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 4
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 5
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 6
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 7
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 8
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 8
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716548
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х15
Вес, кг.
3.08

Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый

Оцените мощь жидкостного охлаждения с кулером PCcooler — здесь сразу три 120-миллиметровых вентилятора работают на идеальную температуру вашего процессора. Такая конструкция подходит как для Intel, так и для AMD, гарантируя универсальность установки. Подсветка добавляет эффектный внешний вид, который подчеркнёт стиль вашей системы. Решение создано для тех, кто ценит стабильность и желает выжать максимум из своих компонентов даже при серьёзных нагрузках.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro Digital (DA360PRO-WHAWXL-GL) белый




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Оцените мощь жидкостного охлаждения с кулером PCcooler — здесь сразу три 120-миллиметровых вентилятора работают на идеальную температуру вашего процессора. Такая конструкция подходит как для Intel, так и для AMD, гарантируя универсальность установки. Подсветка добавляет эффектный внешний вид, который подчеркнёт стиль вашей системы. Решение создано для тех, кто ценит стабильность и желает выжать максимум из своих компонентов даже при серьёзных нагрузках.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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