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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый

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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 1
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 2
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 3
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 4
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 5
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип коннектора
4 pin
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
33.8
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  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716549
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
33.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х15
Вес, кг.
2.23

Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый

Охладите свой компьютер с этой системой жидкостного охлаждения — она обеспечивает максимальную производительность и минимум шума! Забудьте о перегреве и наслаждайтесь стабильной работой даже в самые жаркие моменты!



Теги товара: 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения PcCooler DA360 (DA360-WHAWXX-GL) белый




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
33.8
Страна производитель
Китай
Описание
Охладите свой компьютер с этой системой жидкостного охлаждения — она обеспечивает максимальную производительность и минимум шума! Забудьте о перегреве и наслаждайтесь стабильной работой даже в самые жаркие моменты!


Теги товара: 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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