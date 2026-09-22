Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz (AH5U16G60C6227BAA-1)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 16GB 6000MHz (AH5U16G60C6227BAA-1)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые собирают или обновляют современную платформу на базе DDR5, стремясь получить оптимальный баланс скорости и объёма для игр и производительных рабочих приложений. С объёмом 16 ГБ на одну планку вы легко соберёте игровую или рабочую систему с 32 ГБ в двухканальном режиме, чего будет достаточно для комфортных AAA-игр, работы с графикой и монтажа видео в разрешении Full HD, а также для активной многозадачности с множеством вкладок браузера и офисными программами. Если же ваши задачи включают профессиональный рендеринг сложных 3D-сцен или работу с огромными массивами данных, стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей для старта или о более ёмких решениях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает переход на следующее поколение технологии, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Ключевое улучшение — это разделение каналов внутри самой планки и более высокие рабочие частоты, что в итоге ускоряет обмен данными между процессором и памятью. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM для настольных персональных компьютеров, и его можно установить только в материнскую плату, оснащённую слотами именно для DDR5 — физически и электрически они не совместимы со слотами под DDR4 или более старые поколения.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличной базой для современной системы. Заявленная эффективная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга видео и общую отзывчивость системы при переключении между ресурсоёмкими задачами. Для большинства пользователей разница между базовой частотой памяти (часто 4800 МГц для DDR5) и частотой 6000 МГц будет ощутима, особенно в играх, чувствительных к скорости подсистемы памяти, и в приложениях, активно работающих с большими объёмами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на высокой частоте. Стоит понимать, что увеличение частоты памяти часто сопровождается чуть более высокими задержками по сравнению с DDR4, но общий прирост производительности за счёт высокой пропускной способности перекрывает этот нюанс. Для активации заявленной частоты 6000 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки напряжения и таймингов в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона, гарантируя стабильную работу.
Совместимость с платформой
Эта память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600 и 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и платформа AM5). Однако важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц материнская плата и процессор должны её поддерживать, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых частот (QVL) на сайте производителя материнской платы. Также для стабильной работы на высоких частотах с четырьмя модулями может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти, обеспечивая стабильную работу на высокой частоте даже при длительных нагрузках. Радиатор имеет классический дизайн и умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важна функциональность, или для корпусов без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одну планку памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает скорость обмена данными, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в слоты одного цвета на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь, чтобы модули были максимально близки по характеристикам (частота, тайминги, объём), для обеспечения стабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это строгая несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более ранние стандарты, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Заявленная частота 6000 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при условии поддержки со стороны процессора и платы. Этот модуль — отличный сбалансированный выбор для тех, кто переходит на DDR5 и хочет получить высокую скорость без излишней сложности. Геймерам и энтузиастам стоит подумать о покупке сразу парного комплекта для двухканального режима, а для максимально производительных рабочих станций может потребоваться комплект из четырёх модулей или память с большим объёмом на планку.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые собирают или обновляют современную платформу на базе DDR5, стремясь получить оптимальный баланс скорости и объёма для игр и производительных рабочих приложений. С объёмом 16 ГБ на одну планку вы легко соберёте игровую или рабочую систему с 32 ГБ в двухканальном режиме, чего будет достаточно для комфортных AAA-игр, работы с графикой и монтажа видео в разрешении Full HD, а также для активной многозадачности с множеством вкладок браузера и офисными программами. Если же ваши задачи включают профессиональный рендеринг сложных 3D-сцен или работу с огромными массивами данных, стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей для старта или о более ёмких решениях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает переход на следующее поколение технологии, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Ключевое улучшение — это разделение каналов внутри самой планки и более высокие рабочие частоты, что в итоге ускоряет обмен данными между процессором и памятью. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM для настольных персональных компьютеров, и его можно установить только в материнскую плату, оснащённую слотами именно для DDR5 — физически и электрически они не совместимы со слотами под DDR4 или более старые поколения.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличной базой для современной системы. Заявленная эффективная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга видео и общую отзывчивость системы при переключении между ресурсоёмкими задачами. Для большинства пользователей разница между базовой частотой памяти (часто 4800 МГц для DDR5) и частотой 6000 МГц будет ощутима, особенно в играх, чувствительных к скорости подсистемы памяти, и в приложениях, активно работающих с большими объёмами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на высокой частоте. Стоит понимать, что увеличение частоты памяти часто сопровождается чуть более высокими задержками по сравнению с DDR4, но общий прирост производительности за счёт высокой пропускной способности перекрывает этот нюанс. Для активации заявленной частоты 6000 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки напряжения и таймингов в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона, гарантируя стабильную работу.
Совместимость с платформой
Эта память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600 и 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и платформа AM5). Однако важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц материнская плата и процессор должны её поддерживать, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых частот (QVL) на сайте производителя материнской платы. Также для стабильной работы на высоких частотах с четырьмя модулями может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти, обеспечивая стабильную работу на высокой частоте даже при длительных нагрузках. Радиатор имеет классический дизайн и умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важна функциональность, или для корпусов без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одну планку памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает скорость обмена данными, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в слоты одного цвета на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь, чтобы модули были максимально близки по характеристикам (частота, тайминги, объём), для обеспечения стабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это строгая несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более ранние стандарты, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Заявленная частота 6000 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при условии поддержки со стороны процессора и платы. Этот модуль — отличный сбалансированный выбор для тех, кто переходит на DDR5 и хочет получить высокую скорость без излишней сложности. Геймерам и энтузиастам стоит подумать о покупке сразу парного комплекта для двухканального режима, а для максимально производительных рабочих станций может потребоваться комплект из четырёх модулей или память с большим объёмом на планку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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