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Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS)

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Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 5
Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726669
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Вес, кг.
1.1

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DTM 6045 (EX282947RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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