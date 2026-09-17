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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 72510
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Описание товара Power-Line адаптер TP-LINK TL-PA4010PKIT
Комплект адаптеров модели TL-PA4010PKIT от компании TP-LINK, позволяет в максимально сжатые сроки расширить уже существующую сеть, без необходимости прокладки линий интернет-кабелей. Данная серия поддерживает стандарт HomePlugAV, что позволяет развить максимально возможную скорость передачи данных до 500 Мбит/с, чего будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать несколько потоков воспроизведения видео HD-качества. Для полноценной работы представленной серии необходима стандартная бытовая электросеть с напряжением 220В. TL-PA4010PKIT оснащен запатентованной технологией энергосбережения, которая позволяет экономить до 85 % потребляемой энергии без какого-либо ущерба для пропускной способности и качества сигнала. Данная модель выполнена из особого облегченного пластика, что позволило добиться максимального уменьшения веса и размеров комплекта. Все вышеперечисленное делает TP-LINK TL-PA4010PKIT идеальным выбором для создания как домашней, так и офисной сети.
Комплект адаптеров модели TL-PA4010PKIT от компании TP-LINK, позволяет в максимально сжатые сроки расширить уже существующую сеть, без необходимости прокладки линий интернет-кабелей. Данная серия поддерживает стандарт HomePlugAV, что позволяет развить максимально возможную скорость передачи данных до 500 Мбит/с, чего будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать несколько потоков воспроизведения видео HD-качества. Для полноценной работы представленной серии необходима стандартная бытовая электросеть с напряжением 220В. TL-PA4010PKIT оснащен запатентованной технологией энергосбережения, которая позволяет экономить до 85 % потребляемой энергии без какого-либо ущерба для пропускной способности и качества сигнала. Данная модель выполнена из особого облегченного пластика, что позволило добиться максимального уменьшения веса и размеров комплекта. Все вышеперечисленное делает TP-LINK TL-PA4010PKIT идеальным выбором для создания как домашней, так и офисной сети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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