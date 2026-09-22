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Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3428X-M2

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Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 1
Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 2
Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 3
Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 4
Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 190 руб. 
Начислим 900 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3428X-M2
56 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, резиновые ножки, специальные крепления для стойки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428X-M2

Коммутатор TP-Link TL-SG3428X-M2 представляет собой сочетание функциональности и высокой производительности, которое станет отличным выбором для создания и модернизации корпоративной сети, развертывания IP-телефонии, а также для систем видеонаблюдения. Управляемый тип устройства обеспечивает широкие возможности использования, а поддержка различных технологий защиты сделает вашу работу в сети безопасной. Коммутатор отличается широкими возможностями подключения – на лицевой панели данной модели расположено 28 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428X-M2 выполнен в прочном корпусе. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе или в специальной стойке для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и набор креплений.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428X-M2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, резиновые ножки, специальные крепления для стойки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG3428X-M2 представляет собой сочетание функциональности и высокой производительности, которое станет отличным выбором для создания и модернизации корпоративной сети, развертывания IP-телефонии, а также для систем видеонаблюдения. Управляемый тип устройства обеспечивает широкие возможности использования, а поддержка различных технологий защиты сделает вашу работу в сети безопасной. Коммутатор отличается широкими возможностями подключения – на лицевой панели данной модели расположено 28 сетевых портов с высокой пропускной способностью, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428X-M2 выполнен в прочном корпусе. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе или в специальной стойке для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и набор креплений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SG3428X-M2 - по цене 56190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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