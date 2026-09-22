Точка доступа TP-Link EAP787
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
15101 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723665
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
15101 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP787
Точка доступа потолочная двухдиапазонная BE12000 10GbE TP-Link EAP787 <1 порт 10 Гбит/с Ethernet RJ-45 (с поддержкой PoE IEEE802.3at/bt, IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a, до 688 Мбит/с (2,4 ГГц) + до 5764 Мбит/с (5 ГГц) + до 5764 Мбит/с (6 ГГц), встроенные всенаправленные 2,4 ГГц: 4 дБи (4 шт.), 5 ГГц: 5 дБи (4 шт.), 6 ГГц: 5 дБи (4 шт.), Bluetooth 5.2, Omada SDN (аппаратный контроллер или бесплатное ПО для лёгкого управления множеством точек доступа)>
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
белый
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
15101 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Развернуть
Страна производитель
Китай
Точка доступа потолочная двухдиапазонная BE12000 10GbE TP-Link EAP787 <1 порт 10 Гбит/с Ethernet RJ-45 (с поддержкой PoE IEEE802.3at/bt, IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a, до 688 Мбит/с (2,4 ГГц) + до 5764 Мбит/с (5 ГГц) + до 5764 Мбит/с (6 ГГц), встроенные всенаправленные 2,4 ГГц: 4 дБи (4 шт.), 5 ГГц: 5 дБи (4 шт.), 6 ГГц: 5 дБи (4 шт.), Bluetooth 5.2, Omada SDN (аппаратный контроллер или бесплатное ПО для лёгкого управления множеством точек доступа)>
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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