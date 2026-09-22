Точка доступа TP-Link EAP673

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723657
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Точка доступа TP-Link для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Двухдиапазонная модель работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, поддерживает стандарт Wi?Fi 6 (802.11ax) и обеспечивает скорость Wi?Fi-соединения до 4804 Мбит/с. Зона покрытия — до 140 м?, поэтому устройство подходит для организации сети в квартире, офисе или другом помещении соответствующей площади.
Проводное подключение поддерживает скорость до 2500 Мбит/с, предусмотрен 1 порт LAN. За уверенное распространение сигнала отвечают 6 внутренних и 6 внешних антенн. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает размещение устройства: точку доступа можно установить на стене или потолке без лишних ограничений по расположению. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер.
Точка доступа TP-Link для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Двухдиапазонная модель работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, поддерживает стандарт Wi?Fi 6 (802.11ax) и обеспечивает скорость Wi?Fi-соединения до 4804 Мбит/с. Зона покрытия — до 140 м?, поэтому устройство подходит для организации сети в квартире, офисе или другом помещении соответствующей площади.
Проводное подключение поддерживает скорость до 2500 Мбит/с, предусмотрен 1 порт LAN. За уверенное распространение сигнала отвечают 6 внутренних и 6 внешних антенн. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает размещение устройства: точку доступа можно установить на стене или потолке без лишних ограничений по расположению. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер.
Точка доступа TP-Link EAP673 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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