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Точка доступа TP-Link EAP673 купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP673

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Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 3
Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP673 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723657
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
140
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.29

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP673

Точка доступа TP-Link для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Двухдиапазонная модель работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, поддерживает стандарт Wi?Fi 6 (802.11ax) и обеспечивает скорость Wi?Fi-соединения до 4804 Мбит/с. Зона покрытия — до 140 м?, поэтому устройство подходит для организации сети в квартире, офисе или другом помещении соответствующей площади. Проводное подключение поддерживает скорость до 2500 Мбит/с, предусмотрен 1 порт LAN. За уверенное распространение сигнала отвечают 6 внутренних и 6 внешних антенн. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает размещение устройства: точку доступа можно установить на стене или потолке без лишних ограничений по расположению. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP673




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Развернуть
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
140
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Двухдиапазонная модель работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, поддерживает стандарт Wi?Fi 6 (802.11ax) и обеспечивает скорость Wi?Fi-соединения до 4804 Мбит/с. Зона покрытия — до 140 м?, поэтому устройство подходит для организации сети в квартире, офисе или другом помещении соответствующей площади. Проводное подключение поддерживает скорость до 2500 Мбит/с, предусмотрен 1 порт LAN. За уверенное распространение сигнала отвечают 6 внутренних и 6 внешних антенн. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает размещение устройства: точку доступа можно установить на стене или потолке без лишних ограничений по расположению. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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